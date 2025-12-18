Рейтинг@Mail.ru
Россия находит отклики в МОК благодаря борьбе с политизацией, заявил Песков
18:47 18.12.2025
Россия находит отклики в МОК благодаря борьбе с политизацией, заявил Песков
международный олимпийский комитет (мок), россия, дмитрий песков
Международный олимпийский комитет (МОК), Россия, Дмитрий Песков
МОК. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия постепенно борется с политизацией спорта, находит отклики в Международном олимпийском комитете (МОК), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы постепенно боремся с проявлениями политизации спорта, мы находим отклики в МОК", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Участия в международных соревнованиях необходимы спортсменам, заявил Песков
Вчера, 18:59
 
Международный олимпийский комитет (МОК)РоссияДмитрий Песков
 
