https://ria.ru/20251218/medvedev-2063036270.html
Медведев обыграл Шаповалова в матче World Tennis League
Медведев обыграл Шаповалова в матче World Tennis League - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Медведев обыграл Шаповалова в матче World Tennis League
Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл канадца Дениса Шаповалова в матче группового этапа Мировой теннисной лиги (World Tennis League). РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T19:00:00+03:00
2025-12-18T19:00:00+03:00
2025-12-18T19:00:00+03:00
теннис
даниил медведев
денис шаповалов
гаэль монфис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921898259_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_1633f61b37925432d99e24ee100d1a19.jpg
/20251212/tarpischev-2061583782.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921898259_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_9ab487bf921f1b8183a644758925ccaf.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
даниил медведев, денис шаповалов, гаэль монфис
Теннис, Даниил Медведев, Денис Шаповалов, Гаэль Монфис
Медведев обыграл Шаповалова в матче World Tennis League
Медведев обыграл Шаповалова в матче группового этапа World Tennis League
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл канадца Дениса Шаповалова в матче группового этапа Мировой теннисной лиги (World Tennis League).
Встреча выставочного турнира, проходящего в индийском Бангалоре, завершилась победой Медведева (13-я ракетка мира) над Шаповаловым (23) со счетом 6:4.
Ранее в четверг Медведев в паре с индийцем Роханом Боппаной обыграл Шаповалова и Юки Бхамбри со счетом 6:3.
В среду Медведев проиграл французу Гаэлю Монфису (3:6), однако в паре с Боппаной обыграл Монфиса и индийца Сумита Нагала со счетом 6:2.
На турнире Медведев представляет команду Falcons (Соколы), в которую также входят польская теннисистка Магда Линетт, Бопанна и еще одна представительница Индии - Сахаджа Ямалапалли. Команда Шаповалова, Hawks (Ястребы), включает украинку Элину Свитолину и индийцев Бхамбри и Маайю Раджешваран‑Ревати.
Также на турнире выступают команды Kites (Коршуны), в составе которой играют австралиец Ник Кирьос, украинка Марта Костюк и индийцы Анкиту Раину и Дакшинесвара Суреша, и Eagles (Орлы), включающая Монфиса, испанку Паулу Бадосу и представителей Индии Сумита Нагала и Шривалли Бхамидипати.
Групповой этап турнира завершится 19 декабря, финал состоится 20 декабря.