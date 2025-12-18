Рейтинг@Mail.ru
Медведев обыграл Шаповалова в матче World Tennis League
Теннис
 
19:00 18.12.2025
Медведев обыграл Шаповалова в матче World Tennis League
Медведев обыграл Шаповалова в матче World Tennis League
Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл канадца Дениса Шаповалова в матче группового этапа Мировой теннисной лиги (World Tennis League).
теннис
даниил медведев
денис шаповалов
гаэль монфис
2025
даниил медведев, денис шаповалов, гаэль монфис
Теннис, Даниил Медведев, Денис Шаповалов, Гаэль Монфис
Медведев обыграл Шаповалова в матче World Tennis League

Медведев обыграл Шаповалова в матче группового этапа World Tennis League

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл канадца Дениса Шаповалова в матче группового этапа Мировой теннисной лиги (World Tennis League).
Встреча выставочного турнира, проходящего в индийском Бангалоре, завершилась победой Медведева (13-я ракетка мира) над Шаповаловым (23) со счетом 6:4.
Ранее в четверг Медведев в паре с индийцем Роханом Боппаной обыграл Шаповалова и Юки Бхамбри со счетом 6:3.
В среду Медведев проиграл французу Гаэлю Монфису (3:6), однако в паре с Боппаной обыграл Монфиса и индийца Сумита Нагала со счетом 6:2.
На турнире Медведев представляет команду Falcons (Соколы), в которую также входят польская теннисистка Магда Линетт, Бопанна и еще одна представительница Индии - Сахаджа Ямалапалли. Команда Шаповалова, Hawks (Ястребы), включает украинку Элину Свитолину и индийцев Бхамбри и Маайю Раджешваран‑Ревати.
Также на турнире выступают команды Kites (Коршуны), в составе которой играют австралиец Ник Кирьос, украинка Марта Костюк и индийцы Анкиту Раину и Дакшинесвара Суреша, и Eagles (Орлы), включающая Монфиса, испанку Паулу Бадосу и представителей Индии Сумита Нагала и Шривалли Бхамидипати.
Групповой этап турнира завершится 19 декабря, финал состоится 20 декабря.
 
ТеннисДаниил МедведевДенис ШаповаловГаэль Монфис
 
