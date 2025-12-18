Медведев обыграл Шаповалова в матче World Tennis League

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл канадца Дениса Шаповалова в матче группового этапа Мировой теннисной лиги (World Tennis League).

Встреча выставочного турнира, проходящего в индийском Бангалоре, завершилась победой Медведева (13-я ракетка мира) над Шаповаловым (23) со счетом 6:4.

Ранее в четверг Медведев в паре с индийцем Роханом Боппаной обыграл Шаповалова и Юки Бхамбри со счетом 6:3.

В среду Медведев проиграл французу Гаэлю Монфису (3:6), однако в паре с Боппаной обыграл Монфиса и индийца Сумита Нагала со счетом 6:2.

На турнире Медведев представляет команду Falcons (Соколы), в которую также входят польская теннисистка Магда Линетт, Бопанна и еще одна представительница Индии - Сахаджа Ямалапалли. Команда Шаповалова, Hawks (Ястребы), включает украинку Элину Свитолину и индийцев Бхамбри и Маайю Раджешваран‑Ревати.

Также на турнире выступают команды Kites (Коршуны), в составе которой играют австралиец Ник Кирьос, украинка Марта Костюк и индийцы Анкиту Раину и Дакшинесвара Суреша, и Eagles (Орлы), включающая Монфиса, испанку Паулу Бадосу и представителей Индии Сумита Нагала и Шривалли Бхамидипати.