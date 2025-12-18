Матыцин спрогнозировал вратарский бум в России из-за Сафонова

«

"Если бы я был в руководстве "ПСЖ", то после такого суперуспешного выступления трудно было бы предположить, что Матвей не станет основным. Присоединяюсь ко всем поздравлениям, очень рад за отечественную вратарскую школу. Основы были заложены в академии "Краснодара". Талант может проявиться, только когда созданы определенные условия. Весь опыт реализовался в этом матче. Это был звездный час", - заявил Матыцин на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".