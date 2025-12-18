Рейтинг@Mail.ru
Матыцин спрогнозировал вратарский бум в России из-за Сафонова - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:43 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/matytsin-2062867498.html
Матыцин спрогнозировал вратарский бум в России из-за Сафонова
Матыцин спрогнозировал вратарский бум в России из-за Сафонова - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Матыцин спрогнозировал вратарский бум в России из-за Сафонова
Пример российского футболиста Матвея Сафонова после победы французского "Пари Сен-Жермен" в Межконтинентальном кубке приведет к вратарскому буму, заявил... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T11:43:00+03:00
2025-12-18T11:43:00+03:00
футбол
спорт
олег матыцин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371541_0:0:1065:600_1920x0_80_0_0_1c5c477f94140d6efaae760d9130b80d.jpg
/20251218/safonov-2062802344.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371541_0:0:1065:800_1920x0_80_0_0_7245c68cbcef9ef3ddf5a57f81f0246b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, олег матыцин
Футбол, Спорт, Олег Матыцин
Матыцин спрогнозировал вратарский бум в России из-за Сафонова

Матыцин спрогнозировал вратарский бум в России из-за голкипера "ПСЖ" Сафонова

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Соцсети вратаря
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Пример российского футболиста Матвея Сафонова после победы французского "Пари Сен-Жермен" в Межконтинентальном кубке приведет к вратарскому буму, заявил председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Олег Матыцин.
В среду в Катаре "ПСЖ" обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1 - по пенальти). Сафонов, вышедший на поле в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Для российского вратаря этот трофей стал шестым в составе парижан.
«
"Если бы я был в руководстве "ПСЖ", то после такого суперуспешного выступления трудно было бы предположить, что Матвей не станет основным. Присоединяюсь ко всем поздравлениям, очень рад за отечественную вратарскую школу. Основы были заложены в академии "Краснодара". Талант может проявиться, только когда созданы определенные условия. Весь опыт реализовался в этом матче. Это был звездный час", - заявил Матыцин на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Должно быть не только восхваление Матвея, но и понимание того, как он пришел к этому успеху. Основы воспитания, культуры заложены в краснодарской академии. Гордость за россиянина. Так же, как мы гордимся Александром Овечкиным, его рекордами, яркой жизнью. Уверен, сейчас случится вратарский бум, многие захотят стать как Сафонов. Желаю успехов. Уверен, что это не последнее достижение", - добавил бывший министр спорта.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Вратарь из России — герой мирового футбола! Поздравил даже великий Буффон
07:00
 
ФутболСпортОлег Матыцин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    18.12 17:00
    Автомобилист
    Динамо Минск
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Северсталь
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Нефтехимик
    Авангард
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Локомотив
    ЦСКА
  • Хоккей
    18.12 19:30
    Динамо Москва
    Барыс
  • Футбол
    18.12 22:00
    Наполи
    Милан
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала