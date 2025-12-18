Матыцин спрогнозировал вратарский бум в России из-за Сафонова

https://ria.ru/20251218/matytsin-2062867498.html
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Пример российского футболиста Матвея Сафонова после победы французского "Пари Сен-Жермен" в Межконтинентальном кубке приведет к вратарскому буму, заявил председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Олег Матыцин.
В среду в Катаре "ПСЖ" обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1 - по пенальти). Сафонов, вышедший на поле в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Для российского вратаря этот трофей стал шестым в составе парижан.
"Если бы я был в руководстве "ПСЖ", то после такого суперуспешного выступления трудно было бы предположить, что Матвей не станет основным. Присоединяюсь ко всем поздравлениям, очень рад за отечественную вратарскую школу. Основы были заложены в академии "Краснодара". Талант может проявиться, только когда созданы определенные условия. Весь опыт реализовался в этом матче. Это был звездный час", - заявил Матыцин на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Должно быть не только восхваление Матвея, но и понимание того, как он пришел к этому успеху. Основы воспитания, культуры заложены в краснодарской академии. Гордость за россиянина. Так же, как мы гордимся Александром Овечкиным, его рекордами, яркой жизнью. Уверен, сейчас случится вратарский бум, многие захотят стать как Сафонов. Желаю успехов. Уверен, что это не последнее достижение", - добавил бывший министр спорта.