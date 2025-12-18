Матыцин надеется, что тренд на иностранную музыку на соревнованиях снизится

https://ria.ru/20251218/matytsin-2062866146.html
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы, бывший министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что тренд на использование иностранной музыки на спортивных мероприятиях снизится, а приоритет будет отдаваться отечественным композициям.
Матыцин
, а также депутаты Госдумы Сергей Колунов
, Владимир Кошелев
и Илья Вольфсон 24 сентября направили обращения в министерство культуры и министерство спорта с предложением рекомендовать организаторам массовых спортивных мероприятий использовать композиции отечественных авторов в приоритетном порядке, особенно патриотического смысла. Минкультуры РФ также поддержало включение в программу массовых спортивных мероприятий в большей степени классических произведений российских композиторов.
"Здесь важно желание и целеполагание. Изначально нас неправильно поняли, подумали, что главная цель - запретить иностранную музыку в России. Но я вообще не сторонник запретов. Инициатива была направлена на то, чтобы приоритет при выборе музыкальных композиций был в сторону российских композиторов и исполнителей. Российская культура является важным символом нашей истории. Мы направили это предложение в Минкультуры и Минспорт. Оба ведомства позитивно отреагировали. Минспорт отправил в регионы рекомендации по использованию российских произведений на соревнованиях. Надеюсь, что наше предложение воспримут коллеги в федерациях и регионах, тренд на использование только иностранной музыки снизится, а приоритет будет отдаваться отечественным композициям", - заявил Матыцин на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".