Матыцин отметил разницу в отношении федераций к вопросу допуска россиян

"Мы никогда не уходили из международной семьи. Россия всегда открыта. Мы за два десятилетия провели международные турниры, которые были признаны лучшими. Ценности олимпизма всегда были во главе нашей деятельности. Сейчас диалог немного усложнился, произошло расхождение в трактовании олимпийских принципов, положении России, места спортсмена. Сейчас период, когда все более активно мы задействуем все возможности, чтобы отстаивать наши принципы. Результатом нашей работы стали последние решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Не сказать, что все этому рады, и на этом сказывается влияние политики на федерации. Они находятся под давлением контрактов, которые диктуют им определенные правила поведения", - заявил Матыцин на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".