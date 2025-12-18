Рейтинг@Mail.ru
Матыцин отметил разницу в отношении федераций к вопросу допуска россиян
11:38 18.12.2025
Матыцин отметил разницу в отношении федераций к вопросу допуска россиян
Матыцин отметил разницу в отношении федераций к вопросу допуска россиян
2025
Матыцин отметил разницу в отношении федераций к вопросу допуска россиян

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы, бывший министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что с осторожностью смотрит на принятие решений о допуске российских спортсменов из-за различного настроя по этому вопросу в международных федерациях.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Этой рекомендации уже последовал ряд международных федераций.
«
"Мы никогда не уходили из международной семьи. Россия всегда открыта. Мы за два десятилетия провели международные турниры, которые были признаны лучшими. Ценности олимпизма всегда были во главе нашей деятельности. Сейчас диалог немного усложнился, произошло расхождение в трактовании олимпийских принципов, положении России, места спортсмена. Сейчас период, когда все более активно мы задействуем все возможности, чтобы отстаивать наши принципы. Результатом нашей работы стали последние решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Не сказать, что все этому рады, и на этом сказывается влияние политики на федерации. Они находятся под давлением контрактов, которые диктуют им определенные правила поведения", - заявил Матыцин на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Но мы видим, что изменяется позиция. Она стала более позитивной. Это звучит из уст президента Международного олимпийского комитета (МОК). Важно, чтобы эти декларации стали реальностью и были формализованы в документах международных федераций. Для этого руководители наших федераций должны активно взаимодействовать с каждой международной федерацией. Но я с осторожностью отношусь к механизмам принятия решений по допуску наших спортсменов. Международные федерации по-разному настроены. Проблески есть. Мы видим полную поддержку от стран ШОС и БРИКС (Китай, Индия, Бразилия). Они максимально поддерживают и ждут возвращения России", - добавил он.
Сборные Украины и Англии - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
НОК призвал украинцев участвовать в турнирах независимо от допуска России
