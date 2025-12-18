Рейтинг@Mail.ru
"Ньюкасл" вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Футбол
 
01:33 18.12.2025 (обновлено: 01:39 18.12.2025)
"Ньюкасл" вышел в полуфинал Кубка английской лиги
"Ньюкасл" вышел в полуфинал Кубка английской лиги
"Ньюкасл Юнайтед" на своем поле обыграл "Фулхэм" в матче четвертьфинала Кубка английской лиги. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
спорт, кубок английской лиги, йоан висса, саша лукич, фулхэм, ньюкасл юнайтед
Футбол, Спорт, Кубок английской лиги, Йоан Висса, Саша Лукич, Фулхэм, Ньюкасл Юнайтед
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Ньюкасл Юнайтед" на своем поле обыграл "Фулхэм" в матче четвертьфинала Кубка английской лиги.
Встреча, прошедшая в Ньюкасл-апон-Тайне, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Йоан Висса (10-я минута) и Луис Майли (90+2). У "Фулхэма" отличился Саша Лукич (16).
Соперник "Ньюкасла" по следующему раунду определится по итогам жеребьевки. Полуфиналы пройдут в двухматчевом формате. Финал состоится 22 марта.
Эпизод матча Манчестер Сити против Брентфорда - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Футбол Кубок английской лиги Йоан Висса Саша Лукич Фулхэм Ньюкасл Юнайтед
 
