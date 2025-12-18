https://ria.ru/20251218/kubok-2062797029.html
"Ньюкасл" вышел в полуфинал Кубка английской лиги
"Ньюкасл" вышел в полуфинал Кубка английской лиги - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
"Ньюкасл" вышел в полуфинал Кубка английской лиги
"Ньюкасл Юнайтед" на своем поле обыграл "Фулхэм" в матче четвертьфинала Кубка английской лиги. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
