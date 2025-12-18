Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, кто возглавит команду KHL World Stars на Матче звезд КХЛ
18.12.2025
Стало известно, кто возглавит команду KHL World Stars на Матче звезд КХЛ
Михаил Кравец из астанинского "Барыса" и Жерар Галлан из китайского клуба "Шанхайские драконы" будут главными тренерами команды KHL World Stars на Матче звезд... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
спорт, екатеринбург, михаил кравец, жерар галлан, матч звезд кхл
Спорт, Екатеринбург, Михаил Кравец, Жерар Галлан, Матч звезд КХЛ, Хоккей
Стало известно, кто возглавит команду KHL World Stars на Матче звезд КХЛ

Кравец и Галлан возглавят команду KHL World Stars на Матче звезд КХЛ

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Михаил Кравец из астанинского "Барыса" и Жерар Галлан из китайского клуба "Шанхайские драконы" будут главными тренерами команды KHL World Stars на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года.
Матч звезд пройдет в Екатеринбурге 7-8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков екатеринбургского "Автомобилиста", магнитогорского "Металлурга", челябинского "Трактора" и уфимского "Салавата Юлаева".
Участники Матча звезд ранее были определены посредством голосования болельщиков, СМИ и выбора представителей КХЛ.
Объявлены составы команд на Матч звезд КХЛ 2026 года
9 декабря, 16:15
 
Заголовок открываемого материала