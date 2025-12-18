https://ria.ru/20251218/kravets-2062886808.html
Стало известно, кто возглавит команду KHL World Stars на Матче звезд КХЛ
Стало известно, кто возглавит команду KHL World Stars на Матче звезд КХЛ
Михаил Кравец из астанинского "Барыса" и Жерар Галлан из китайского клуба "Шанхайские драконы" будут главными тренерами команды KHL World Stars на Матче звезд... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T12:33:00+03:00
екатеринбург
михаил кравец
жерар галлан
матч звезд кхл
хоккей
