Козловский посоветовал Мишиной и Галлямову программу под "Смешариков"
Фигурист Дмитрий Козловский на пресс-конференции посоветовал Анастасии Мишиной и Александру Галлямову поставить программу под песню из "Смешариков". РИА Новости Спорт, 18.12.2025
фигурное катание
дмитрий козловский
александр галлямов
анастасия мишина
Фигурное катание, Дмитрий Козловский, Александр Галлямов, Анастасия Мишина
