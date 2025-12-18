Рейтинг@Mail.ru
22:10 18.12.2025
Козловский посоветовал Мишиной и Галлямову программу под "Смешариков"
Козловский посоветовал Мишиной и Галлямову программу под "Смешариков"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Дмитрий Козловский на пресс-конференции посоветовал Анастасии Мишиной и Александру Галлямову поставить программу под песню из "Смешариков".
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Спортсмены получили за свой прокат 79,03 балла. На второй позиции располагаются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (77,42), третьими идут Екатерина Осокина и Артем Грицаенко (70,81).
"Недавно смотрел "Смешариков", и у меня в голове играла песня, когда Кар-Карыч пел "Травиату". Откатали программу нормально. Как есть", - сказал Галлямов.
После этого Козловский посоветовал Галлямову и Мишиной поставить программу под эту песню на следующий сезон.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Козловский рассказал о влиянии паузы в общении со СМИ
