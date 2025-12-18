Рейтинг@Mail.ru
Клебо признался, что ему не хватает российских лыжников на соревнованиях - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
23:36 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/klebo-2063070545.html
Клебо признался, что ему не хватает российских лыжников на соревнованиях
Клебо признался, что ему не хватает российских лыжников на соревнованиях - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Клебо признался, что ему не хватает российских лыжников на соревнованиях
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что хотел бы соревноваться с российскими спортсменами на турнирах из-за высокого уровня РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T23:36:00+03:00
2025-12-18T23:36:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр большунов
дарья непряева
савелий коростелев
йоханнес хёсфлот клебо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932581081_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_e330bdcece9ce52bae6c67e72f6e719a.png
/20251212/korostelev-2061745040.html
/20251215/lyzhniki-2062222249.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932581081_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_6b13aeb0dfcc8e3afb3b3e889c493e74.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр большунов, дарья непряева, савелий коростелев, йоханнес хёсфлот клебо
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Йоханнес Хёсфлот Клебо
Клебо признался, что ему не хватает российских лыжников на соревнованиях

Клебо заявил, что ему не хватает российских лыжников на соревнованиях

© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Павел Бедняков, социальные сети Йоханнеса КлебоЙоханнес Клебо и Александр Большунов
Йоханнес Клебо и Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Павел Бедняков, социальные сети Йоханнеса Клебо
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что хотел бы соревноваться с российскими спортсменами на турнирах из-за высокого уровня их подготовки.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. До соревнований FIS в лыжных гонках на данный момент из спортсменов допущены только Дарья Непряева и Савелий Коростелев.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Сделал Большунова и прорвал изоляцию: кто такой Савелий Коростелев
12 декабря, 19:14
«
"Мне не нравится, что норвежские и российские медиа писали, будто бы я праздновал недопуск российских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Это совсем неправда. Я имею в виду, если речь идет о спортивной части, я был бы рад соревноваться с ними, потому что я знаю, что они сильны. Я знаю, что они тренируются и хорошо подготовлены. С другой стороны, я чувствую, что это момент, когда политика пересекается со спортом. Для меня, как для атлета, это тяжело. В 2022 году, когда все произошло, я был честен и высказал свою точку зрения. И я все еще остаюсь при ней. При этом, я думаю, важно сказать, что мне не хватает их (российских спортсменов - прим. ред.)", - рассказал Клебо в подкасте, опубликованном на YouTube-канале FIS.
"Мне кажется, что также важно сказать, что он был хорошим соперником для меня, - отметил норвежец, говоря об Александре Большунове. - Он был очень силен и давал мне много мотивации. У нас было много крутых дуэлей. На мой взгляд, это именно то, в чем заключается суть спорта".
Клебо 29 лет. Он является пятикратным олимпийским чемпионом, пятикратным обладателем Кубка мира, четырехкратным победителем многодневки "Тур де Ски", рекордсменом по победам на чемпионатах мира среди лыжников (15 золотых медалей). Большунову 28 лет. Он выиграл три золотые медали на Олимпиаде в Пекине. Также россиянин является чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневной гонки "Тур де Ски".
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Горели ноги": почему наши лыжники проиграли первый старт в Европе
15 декабря, 20:05
 
Лыжные гонкиСпортАлександр БольшуновДарья НепряеваСавелий КоростелевЙоханнес Хёсфлот Клебо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    19.12 15:30
    Сибирь
    Адмирал
  • Хоккей
    19.12 17:00
    Трактор
    Металлург Мг
  • Хоккей
    19.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    Лада
  • Футбол
    19.12 22:30
    Боруссия Д
    Боруссия М
  • Футбол
    19.12 22:00
    Болонья
    Интер М
  • Футбол
    19.12 23:00
    Валенсия
    Мальорка
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала