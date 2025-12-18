Клебо признался, что ему не хватает российских лыжников на соревнованиях

«

"Мне не нравится, что норвежские и российские медиа писали, будто бы я праздновал недопуск российских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Это совсем неправда. Я имею в виду, если речь идет о спортивной части, я был бы рад соревноваться с ними, потому что я знаю, что они сильны. Я знаю, что они тренируются и хорошо подготовлены. С другой стороны, я чувствую, что это момент, когда политика пересекается со спортом. Для меня, как для атлета, это тяжело. В 2022 году, когда все произошло, я был честен и высказал свою точку зрения. И я все еще остаюсь при ней. При этом, я думаю, важно сказать, что мне не хватает их (российских спортсменов - прим. ред.)", - рассказал Клебо в подкасте, опубликованном на YouTube-канале FIS.