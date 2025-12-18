Клебо признался, что ему не хватает российских лыжников на соревнованиях

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что хотел бы соревноваться с российскими спортсменами на турнирах из-за высокого уровня их подготовки.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. До соревнований FIS в лыжных гонках на данный момент из спортсменов допущены только Дарья Непряева и Савелий Коростелев.
"Мне не нравится, что норвежские и российские медиа писали, будто бы я праздновал недопуск российских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Это совсем неправда. Я имею в виду, если речь идет о спортивной части, я был бы рад соревноваться с ними, потому что я знаю, что они сильны. Я знаю, что они тренируются и хорошо подготовлены. С другой стороны, я чувствую, что это момент, когда политика пересекается со спортом. Для меня, как для атлета, это тяжело. В 2022 году, когда все произошло, я был честен и высказал свою точку зрения. И я все еще остаюсь при ней. При этом, я думаю, важно сказать, что мне не хватает их (российских спортсменов - прим. ред.)", - рассказал Клебо в подкасте, опубликованном на YouTube-канале FIS.
"Мне кажется, что также важно сказать, что он был хорошим соперником для меня, - отметил норвежец, говоря об Александре Большунове. - Он был очень силен и давал мне много мотивации. У нас было много крутых дуэлей. На мой взгляд, это именно то, в чем заключается суть спорта".
Клебо 29 лет. Он является пятикратным олимпийским чемпионом, пятикратным обладателем Кубка мира, четырехкратным победителем многодневки "Тур де Ски", рекордсменом по победам на чемпионатах мира среди лыжников (15 золотых медалей). Большунову 28 лет. Он выиграл три золотые медали на Олимпиаде в Пекине. Также россиянин является чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневной гонки "Тур де Ски".
