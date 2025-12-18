Рейтинг@Mail.ru
Хоккеиста "Нефтехимика" удалили до конца матча за удар в лицо судье - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:44 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/khokkey-2063058181.html
Хоккеиста "Нефтехимика" удалили до конца матча за удар в лицо судье
Хоккеиста "Нефтехимика" удалили до конца матча за удар в лицо судье - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Хоккеиста "Нефтехимика" удалили до конца матча за удар в лицо судье
Нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Булат Шафигуллин получил удаление до конца игры за удар в лицо арбитра во время драки в матче регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T21:44:00+03:00
2025-12-18T21:44:00+03:00
хоккей
булат шафигуллин
авангард
континентальная хоккейная лига (кхл)
нефтехимик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102596/17/1025961709_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_666c6693e889222cb74b3b73e41dc96a.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102596/17/1025961709_163:0:2839:2007_1920x0_80_0_0_754baf33f42f18032f66d83cb53e117a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
булат шафигуллин, авангард, континентальная хоккейная лига (кхл), нефтехимик
Хоккей, Булат Шафигуллин, Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Нефтехимик
Хоккеиста "Нефтехимика" удалили до конца матча за удар в лицо судье

Хоккеиста "Нефтехимика" Шафигуллина удалили до конца матча за удар в лицо судье

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСудья держит шайбу перед вбрасыванием в матче регулярного чемпионата КХЛ
Судья держит шайбу перед вбрасыванием в матче регулярного чемпионата КХЛ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Булат Шафигуллин получил удаление до конца игры за удар в лицо арбитра во время драки в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского "Авангарда".
Инцидент произошел во втором периоде встречи, которая проходит в Нижнекамске. На 32-й минуте игры во время потасовки с защитником "Авангарда" Джозефом Чеккони Шафигуллин задел лицо арбитра. Хоккеист был наказан дисциплинарным штрафом до конца матча.
Встреча команд завершилась победой "Авангарда" со счетом 3:0.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
18 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Нефтехимик
0 : 3
Авангард
03:20 • Артем Блажиевский
(Александр Волков, Константин Окулов)
08:01 • Николай Прохоркин
(Александр Волков, Артем Блажиевский)
17:15 • Константин Окулов
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейБулат ШафигуллинАвангардКХЛ 2025-2026Нефтехимик
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    19.12 15:30
    Сибирь
    Адмирал
  • Хоккей
    19.12 17:00
    Трактор
    Металлург Мг
  • Хоккей
    19.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    Лада
  • Футбол
    19.12 22:30
    Боруссия Д
    Боруссия М
  • Футбол
    19.12 22:00
    Болонья
    Интер М
  • Футбол
    19.12 23:00
    Валенсия
    Мальорка
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала