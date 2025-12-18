https://ria.ru/20251218/khokkey-2063058181.html
Хоккеиста "Нефтехимика" удалили до конца матча за удар в лицо судье
Хоккеиста "Нефтехимика" удалили до конца матча за удар в лицо судье - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Хоккеиста "Нефтехимика" удалили до конца матча за удар в лицо судье
Нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Булат Шафигуллин получил удаление до конца игры за удар в лицо арбитра во время драки в матче регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
