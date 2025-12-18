Рейтинг@Mail.ru
Сборная Марокко выиграла Кубок арабских наций
22:10 18.12.2025
Сборная Марокко выиграла Кубок арабских наций
Сборная Марокко выиграла Кубок арабских наций
Сборная Марокко по футболу одержала победу над командой Иордании в финале Кубка арабских наций. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Сборная Марокко выиграла Кубок арабских наций

Сборные Марокко и Иордании в финале Кубка арабских наций
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сборная Марокко по футболу одержала победу над командой Иордании в финале Кубка арабских наций.
Встреча в катарском городе Лусаил завершилась после дополнительного времени со счетом 3:2 в пользу сборной Марокко. В составе победителей дублем отметился Абдерразак Хамдалла (88-я и 100-я минуты), также мяч забил Уссама Таннане (4). У сборной Иордании дважды отличился Али Олван (48, 68 - с пенальти).
Марокканцы во второй раз в своей истории стали победителями турнира, ранее они выигрывали его в 2012 году. Сборная Иордании еще не побеждала в финале Кубка арабских наций.
Ранее стало известно, что матч за третье место между сборными Саудовской Аравии и ОАЭ, который должен был пройти в Дохе, отменен из-за затопления стадиона. Как сообщила Международная федерация футбола (ФИФА) в соцсети X, решение о присуждении награды за третье место будет принято в установленном порядке соответствующим комитетом организации.
Футболисты сборной Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ФИФА отменила матч между Саудовской Аравией и ОАЭ из-за затопления
