Сборная Марокко выиграла Кубок арабских наций

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сборная Марокко по футболу одержала победу над командой Иордании в финале Кубка арабских наций.
Встреча в катарском городе Лусаил завершилась после дополнительного времени со счетом 3:2 в пользу сборной Марокко. В составе победителей дублем отметился Абдерразак Хамдалла (88-я и 100-я минуты), также мяч забил Уссама Таннане (4). У сборной Иордании дважды отличился Али Олван (48, 68 - с пенальти).
Марокканцы во второй раз в своей истории стали победителями турнира, ранее они выигрывали его в 2012 году. Сборная Иордании еще не побеждала в финале Кубка арабских наций.
Ранее стало известно, что матч за третье место между сборными Саудовской Аравии и ОАЭ, который должен был пройти в Дохе, отменен из-за затопления стадиона. Как сообщила Международная федерация футбола (ФИФА) в соцсети X, решение о присуждении награды за третье место будет принято в установленном порядке соответствующим комитетом организации.