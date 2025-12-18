https://ria.ru/20251218/futbol-2062787829.html
Сафонов установил исторический рекорд
Сафонов установил исторический рекорд - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Сафонов установил исторический рекорд
Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
В среду в Эр-Райяне (Катар) "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи.
"Поздравляем Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке ФИФА. Вратарь сборной России стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире ФИФА. Браво, Матвей", - говорится в сообщении РФС.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шестой трофей. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.