"Что за вечер!" Огненная реакция Сафонова после чемпионства "ПСЖ"
"Что за вечер!" Огненная реакция Сафонова после чемпионства "ПСЖ"
"Что за вечер!" Огненная реакция Сафонова после чемпионства "ПСЖ"
18.12.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062786760_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd65fb9b7fb39f5e4b447f83a725cbb1.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов в Telegram-канале опубликовал фотографии с Межконтинентальным кубком и наградой лучшему игроку финального матча.
В среду в Эр-Райяне (Катар) "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи.
"Что за вечер", - написал Сафонов.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шестой трофей. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.