"Что за вечер!" Огненная реакция Сафонова после чемпионства "ПСЖ"

В среду в Эр-Райяне (Катар) "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи.