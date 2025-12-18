Рейтинг@Mail.ru
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:00 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/figuristy-2063055085.html
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T21:00:00+03:00
2025-12-18T21:00:00+03:00
фигурное катание
спорт
анастасия мишина
александр галлямов
александра бойкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063054772_0:70:3120:1826_1920x0_80_0_0_7153ac919982bd0b10aee9239b09ecba.jpg
/20251218/figuristy-2063046720.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063054772_391:0:3120:2047_1920x0_80_0_0_7c8fe3268cf0bafdf2212c2310e7b37a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, анастасия мишина, александр галлямов, александра бойкова
Фигурное катание, Спорт, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Бойкова
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России

Фигуристы Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на ЧР в Петербурге

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЧемпионат России по фигурному катанию 2026. Спортивные пары. Короткая программа
Чемпионат России по фигурному катанию 2026. Спортивные пары. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Мишина и Галлямов получили за свой прокат 79,03 балла. На второй позиции располагаются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (77,42), третьими идут Екатерина Осокина и Артем Грицаенко (70,81).
Произвольные программы участники представят в субботу. Турнир в Санкт-Петербурге продлится до 21 декабря.
Василиса Кагановская и Максим Некрасов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Наверное, намек": Кагановская рассказала о необычном подарке от фанатов
Вчера, 19:56
 
Фигурное катаниеСпортАнастасия МишинаАлександр ГаллямовАлександра Бойкова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    19.12 15:30
    Сибирь
    Адмирал
  • Хоккей
    19.12 17:00
    Трактор
    Металлург Мг
  • Хоккей
    19.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    Лада
  • Футбол
    19.12 22:30
    Боруссия Д
    Боруссия М
  • Футбол
    19.12 22:00
    Болонья
    Интер М
  • Футбол
    19.12 23:00
    Валенсия
    Мальорка
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала