Фигурное катание
 
21:50 18.12.2025
Козловский рассказал о влиянии паузы в общении со СМИ
Козловский рассказал о влиянии паузы в общении со СМИ
Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, заявил журналистам, что пауза в общении со СМИ пошла им на пользу. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
/20251218/figuristy-2063046720.html
2025
Козловский рассказал о влиянии паузы в общении со СМИ

Фигурист Козловский заявил, что ему и партнерше понравилось не общаться со СМИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, заявил журналистам, что пауза в общении со СМИ пошла им на пользу.
В четверг Бойкова и Козловский (77,42 балла) стали вторыми по итогам короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Первыми идут Анастасия Мишина и Александр Галлямов (79,03), третьими - Екатерина Осокина и Артем Грицаенко (70,81).
«
"Буду краток: нормально катались, получили очень хорошие баллы. Будем смотреть, что будет после произвольной программы. Пауза в общении со СМИ? Нам это понравилось. Это все шутки! У нас была возможность сконцентрироваться на себе, а у вас по ходу сезона появилось больше материала, который можно будет обсудить", - сказал Козловский.
"Форма у нас очень хорошая. Даже сегодняшний прокат с помаркой не влияет на текущее состояние. Такое же состояние нам нужно сохранить дальше. В произвольной программе планируется четверной выброс", - добавил он.
Бойкова объяснила возвращение к костюму прошлого года.
"Изначально была задумка, что на чемпионат России выйду в желтом комбинезоне, Дима же оставил свой новый костюм. По сезону будем кататься в черных вариантах, но как скажут", - заключила она.
