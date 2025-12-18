https://ria.ru/20251218/figurist-2063058907.html
Козловский рассказал о влиянии паузы в общении со СМИ
Козловский рассказал о влиянии паузы в общении со СМИ - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Козловский рассказал о влиянии паузы в общении со СМИ
Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, заявил журналистам, что пауза в общении со СМИ пошла им на пользу. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T21:50:00+03:00
2025-12-18T21:50:00+03:00
2025-12-18T21:50:00+03:00
фигурное катание
дмитрий козловский
александра бойкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981947872_0:0:3166:1781_1920x0_80_0_0_39b36ecfff6b06da063f00977d446d72.jpg
/20251218/figuristy-2063046720.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981947872_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_f5775974aff1aba5a8b73fa7d4ca5d01.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий козловский, александра бойкова
Фигурное катание, Дмитрий Козловский, Александра Бойкова
Козловский рассказал о влиянии паузы в общении со СМИ
Фигурист Козловский заявил, что ему и партнерше понравилось не общаться со СМИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, заявил журналистам, что пауза в общении со СМИ пошла им на пользу.
В четверг Бойкова и Козловский (77,42 балла) стали вторыми по итогам короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Первыми идут Анастасия Мишина и Александр Галлямов (79,03), третьими - Екатерина Осокина и Артем Грицаенко (70,81).
«
"Буду краток: нормально катались, получили очень хорошие баллы. Будем смотреть, что будет после произвольной программы. Пауза в общении со СМИ? Нам это понравилось. Это все шутки! У нас была возможность сконцентрироваться на себе, а у вас по ходу сезона появилось больше материала, который можно будет обсудить", - сказал Козловский.
"Форма у нас очень хорошая. Даже сегодняшний прокат с помаркой не влияет на текущее состояние. Такое же состояние нам нужно сохранить дальше. В произвольной программе планируется четверной выброс", - добавил он.
Бойкова объяснила возвращение к костюму прошлого года.
"Изначально была задумка, что на чемпионат России выйду в желтом комбинезоне, Дима же оставил свой новый костюм. По сезону будем кататься в черных вариантах, но как скажут", - заключила она.