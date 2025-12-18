Рейтинг@Mail.ru
ФИФА отменила матч между Саудовской Аравией и ОАЭ из-за затопления - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:20 18.12.2025 (обновлено: 01:33 19.12.2025)
https://ria.ru/20251218/fifa-2063050458.html
ФИФА отменила матч между Саудовской Аравией и ОАЭ из-за затопления
ФИФА отменила матч между Саудовской Аравией и ОАЭ из-за затопления - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
ФИФА отменила матч между Саудовской Аравией и ОАЭ из-за затопления
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отменить матч между Саудовской Аравией и ОАЭ за третье место в рамках Кубка арабских стран 2025 года,... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-18T20:20:00+03:00
2025-12-19T01:33:00+03:00
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152337/80/1523378056_0:217:3007:1908_1920x0_80_0_0_414f70a868f5b2701130381cecbf1b1f.jpg
/20251210/egipet-2060989120.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152337/80/1523378056_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_82544c85b761c4eb4a3144d1837ee161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, международная федерация футбола (фифа), вокруг спорта
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), Вокруг спорта
ФИФА отменила матч между Саудовской Аравией и ОАЭ из-за затопления

ФИФА отменила матч между Саудовской Аравией и ОАЭ из-за затопления стадиона

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутболисты сборной Саудовской Аравии
Футболисты сборной Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футболисты сборной Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ДОХА, 18 дек - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отменить матч между Саудовской Аравией и ОАЭ за третье место в рамках Кубка арабских стран 2025 года, который проходил в столице Катара Дохе, из-за непогоды, сообщил спортивный телеканал Al Kass.
В четверг сборные Саудовской Аравии и ОАЭ сыграли первый тайм матча за третье место со счетом 0:0. Однако начало второй половины было отложено из-за сильного дождя на стадионе "Халифа" в центре Дохи. Чилийский арбитр Кристиан Гарай объявил, что начало второго тайма невозможно из-за продолжающегося сильного дождя и затопления поля, и попросил игроков обеих команд вернуться в раздевалки.
После этого ФИФА приняла решение отменить матч из-за опасений за безопасность игроков в связи с ливнем и грозой. С этим решением согласились тренеры сборных ОАЭ и Саудовской Аравии.
Финальный матч Кубка арабских стран под эгидой ФИФА, несмотря на непогоду, все-таки ожидается на стадионе в катарском городе Лусаил между сборными Марокко и Иордании. Его начало запланировано на 19:00 по московскому времени. Как рассказали РИА Новости болельщики, организаторы матча раздают болельщикам накидки от дождя перед заходом на стадион.
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Сборная Египта осудила акцию в поддержку ЛГБТ* на ЧМ-2026
10 декабря, 01:54
 
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    19.12 15:30
    Сибирь
    Адмирал
  • Хоккей
    19.12 17:00
    Трактор
    Металлург Мг
  • Хоккей
    19.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    Лада
  • Футбол
    19.12 22:30
    Боруссия Д
    Боруссия М
  • Футбол
    19.12 22:00
    Болонья
    Интер М
  • Футбол
    19.12 23:00
    Валенсия
    Мальорка
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала