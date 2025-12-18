ФИФА отменила матч между Саудовской Аравией и ОАЭ из-за затопления

ДОХА, 18 дек - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отменить матч между Саудовской Аравией и ОАЭ за третье место в рамках Кубка арабских стран 2025 года, который проходил в столице Катара Дохе, из-за непогоды, сообщил спортивный телеканал Al Kass.
В четверг сборные Саудовской Аравии и ОАЭ сыграли первый тайм матча за третье место со счетом 0:0. Однако начало второй половины было отложено из-за сильного дождя на стадионе "Халифа" в центре Дохи. Чилийский арбитр Кристиан Гарай объявил, что начало второго тайма невозможно из-за продолжающегося сильного дождя и затопления поля, и попросил игроков обеих команд вернуться в раздевалки.
После этого ФИФА приняла решение отменить матч из-за опасений за безопасность игроков в связи с ливнем и грозой. С этим решением согласились тренеры сборных ОАЭ и Саудовской Аравии.
Финальный матч Кубка арабских стран под эгидой ФИФА, несмотря на непогоду, все-таки ожидается на стадионе в катарском городе Лусаил между сборными Марокко и Иордании. Его начало запланировано на 19:00 по московскому времени. Как рассказали РИА Новости болельщики, организаторы матча раздают болельщикам накидки от дождя перед заходом на стадион.
Сборная Египта осудила акцию в поддержку ЛГБТ* на ЧМ-2026
10 декабря, 01:54