Гол Дорофеева не спас "Вегас" от поражения в матче НХЛ против "Нью-Джерси"

Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличился Коннор Браун (5-я минута). В составе проигравших шайбу забросил Павел Дорофеев (56). Автором единственного гола в серии буллитов стал Йеспер Братт из "Нью-Джерси".