Гол Дорофеева не спас "Вегас" от поражения в матче НХЛ против "Нью-Джерси" - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
09:13 18.12.2025
Гол Дорофеева не спас "Вегас" от поражения в матче НХЛ против "Нью-Джерси"
Гол Дорофеева не спас "Вегас" от поражения в матче НХЛ против "Нью-Джерси"
"Вегас Голден Найтс" в серии буллитов проиграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 18.12.2025
хоккей
спорт
павел дорофеев (хоккей)
коннор браун
вегас голден найтс
нью-джерси девилз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, павел дорофеев (хоккей), коннор браун, вегас голден найтс, нью-джерси девилз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Павел Дорофеев (хоккей), Коннор Браун, Вегас Голден Найтс, Нью-Джерси Девилз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" в серии буллитов проиграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличился Коннор Браун (5-я минута). В составе проигравших шайбу забросил Павел Дорофеев (56). Автором единственного гола в серии буллитов стал Йеспер Братт из "Нью-Джерси".
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
18 декабря 2025 • начало в 06:00
Закончен (Б)
Вегас
1 : 20:1
Нью-Джерси
55:49 • Павел Дорофеев
(Марк Стоун, Томаш Гертл)
24:50 • Коннор Браун
65:01 • Йеспер Братт (П)
Дорофеев отметился 14-м голом в сезоне, он является лучшим снайпером клуба в текущем чемпионате. Всего на его счету 22 очка (14+8) в 32 матчах сезона.
"Вегас", набрав 42 очка, возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона. "Нью-Джерси" с 39 баллами идет пятым в Столичном дивизионе.
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ
