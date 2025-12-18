Гол Дорофеева не спас "Вегас" от поражения в матче НХЛ против "Нью-Джерси"

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" в серии буллитов проиграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличился Коннор Браун (5-я минута). В составе проигравших шайбу забросил Павел Дорофеев (56). Автором единственного гола в серии буллитов стал Йеспер Братт из "Нью-Джерси".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.