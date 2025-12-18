Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев назвал Сафонова наследником Яшина - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:39 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/degtjarev-2062863961.html
Дегтярев назвал Сафонова наследником Яшина
Дегтярев назвал Сафонова наследником Яшина - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Дегтярев назвал Сафонова наследником Яшина
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил футболиста "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке и назвал российского вратаря... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T11:39:00+03:00
2025-12-18T11:39:00+03:00
спорт
россия
катар
михаил дегтярев
лев яшин
международная федерация футбола (фифа)
суперкубок франции
футбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062796154_0:379:1080:987_1920x0_80_0_0_edfde3b01aabbbdaac649a78fe9e1408.jpg
/20251218/safonov-2062800382.html
россия
катар
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062796154_0:278:1080:1088_1920x0_80_0_0_c95713a4594f104e80ddcd52340ac9ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, катар, михаил дегтярев, лев яшин, международная федерация футбола (фифа), суперкубок франции
Спорт, Россия, Катар, Михаил Дегтярев, Лев Яшин, Международная федерация футбола (ФИФА), Суперкубок Франции, Футбол
Дегтярев назвал Сафонова наследником Яшина

Дегтярев назвал Сафонова настоящим наследником Яшина

© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФАМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФА
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил футболиста "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке и назвал российского вратаря наследником Льва Яшина.
В среду в Катаре "ПСЖ" обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1 - по пенальти). Сафонов, вышедший на поле в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Для российского вратаря этот трофей стал шестым в составе парижан. Также он стал первым вратарем в истории, отразившим четыре пенальти подряд на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
"Поздравляю Матвея Сафонова с великолепной игрой и новым рекордом ФИФА. Настоящий наследник великого Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Русские "звезды" вспыхивают и в хоккее, и в футболе, и в десятках других видов спорта, несмотря на все запреты и дискриминационные меры. Лишнее подтверждение того, что без России мировой спорт всегда будет не тот", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"В Париже родился новый любимец": мировые СМИ сходят с ума от Сафонова
02:27
 
ФутболСпортРоссияКатарМихаил ДегтяревЛев ЯшинМеждународная федерация футбола (ФИФА)Суперкубок Франции
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    18.12 17:00
    Автомобилист
    Динамо Минск
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Северсталь
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Нефтехимик
    Авангард
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Локомотив
    ЦСКА
  • Хоккей
    18.12 19:30
    Динамо Москва
    Барыс
  • Футбол
    18.12 22:00
    Наполи
    Милан
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала