Дегтярев назвал Сафонова наследником Яшина

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил футболиста "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке и назвал российского вратаря наследником Льва Яшина.
В среду в Катаре "ПСЖ" обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1 - по пенальти). Сафонов, вышедший на поле в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Для российского вратаря этот трофей стал шестым в составе парижан. Также он стал первым вратарем в истории, отразившим четыре пенальти подряд на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
"Поздравляю Матвея Сафонова с великолепной игрой и новым рекордом ФИФА. Настоящий наследник великого Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Русские "звезды" вспыхивают и в хоккее, и в футболе, и в десятках других видов спорта, несмотря на все запреты и дискриминационные меры. Лишнее подтверждение того, что без России мировой спорт всегда будет не тот", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.