Рейтинг@Mail.ru
Букин сравнил уровень организации ЧР и международных стартов - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
20:03 18.12.2025 (обновлено: 20:04 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/bukin-2063048164.html
Букин сравнил уровень организации ЧР и международных стартов
Букин сравнил уровень организации ЧР и международных стартов - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Букин сравнил уровень организации ЧР и международных стартов
Фигурист Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, заявил журналистам, что организация на чемпионате России в Санкт-Петербурге лучше, чем на... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T20:03:00+03:00
2025-12-18T20:04:00+03:00
фигурное катание
иван букин (фигурное катание)
спорт
александра степанова (фигурное катание)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016968017_650:0:3072:1362_1920x0_80_0_0_b35c3529d64a2aec520de7147072a914.jpg
/20251218/figuristy-2063046720.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016968017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_faa1bd3e257b2e6f143f751daed34dfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
иван букин (фигурное катание), спорт, александра степанова (фигурное катание)
Фигурное катание, Иван Букин (фигурное катание), Спорт, Александра Степанова (фигурное катание)
Букин сравнил уровень организации ЧР и международных стартов

Букин: организация на чемпионате России лучше, чем на международных турнирах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАлександра Степанова и Иван Букин
Александра Степанова и Иван Букин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, заявил журналистам, что организация на чемпионате России в Санкт-Петербурге лучше, чем на многих международных турнирах.
Степанова и Букин лидируют после ритм-танца. Действующие чемпионы России в танцах на льду получили за свой прокат 87,45 балла. На второй позиции располагаются Василиса Кагановская и Максим Некрасов (84,82 балла), третьими идут Екатерина Миронова и Евгений Устенко (80,22).
«
"Организация лучше, чем бывает на международных стартах. Мы давно не были там, может, все изменилось, но наши этапы Гран-при проходят на таких аренах, которые нечасто встретишь на международном уровне", - сказал Букин.
"Когда только приехали, спросили: "Какой это вообще по счету чемпионат России?" 12-й. Честно, круто. Спасибо большое болельщикам, зрители на трибунах невероятные. А 12-й, 13-й раз, по сути, уже неважно. Главное - получаешь удовольствие", - добавил он.
Степанова отметила, что чемпионат России всегда является нервным турниром.
"Чемпионат России - это всегда нервный старт, рубеж и отправная точка, не важно, выступаем мы на международных стартах или нет. На тебя ложится ответственность и нагрузка, хочется прибавлять во всех нюансах. В конце ощущаешь облегчение. Турнир всегда хорош с точки зрения организации. Очень здорово, что мы все растем", - заключила она.
Василиса Кагановская и Максим Некрасов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Наверное, намек": Кагановская рассказала о необычном подарке от фанатов
Вчера, 19:56
 
Фигурное катаниеИван Букин (фигурное катание)СпортАлександра Степанова (фигурное катание)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    19.12 15:30
    Сибирь
    Адмирал
  • Хоккей
    19.12 17:00
    Трактор
    Металлург Мг
  • Хоккей
    19.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    Лада
  • Футбол
    19.12 22:30
    Боруссия Д
    Боруссия М
  • Футбол
    19.12 22:00
    Болонья
    Интер М
  • Футбол
    19.12 23:00
    Валенсия
    Мальорка
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала