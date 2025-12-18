https://ria.ru/20251218/bukin-2063048164.html
Букин сравнил уровень организации ЧР и международных стартов
Букин сравнил уровень организации ЧР и международных стартов
Букин сравнил уровень организации ЧР и международных стартов
Фигурист Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, заявил журналистам, что организация на чемпионате России в Санкт-Петербурге лучше, чем на...
фигурное катание
иван букин (фигурное катание)
спорт
александра степанова (фигурное катание)
Букин сравнил уровень организации ЧР и международных стартов
Букин: организация на чемпионате России лучше, чем на международных турнирах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, заявил журналистам, что организация на чемпионате России в Санкт-Петербурге лучше, чем на многих международных турнирах.
Степанова и Букин
лидируют после ритм-танца. Действующие чемпионы России в танцах на льду получили за свой прокат 87,45 балла. На второй позиции располагаются Василиса Кагановская и Максим Некрасов (84,82 балла), третьими идут Екатерина Миронова и Евгений Устенко (80,22).
«
"Организация лучше, чем бывает на международных стартах. Мы давно не были там, может, все изменилось, но наши этапы Гран-при проходят на таких аренах, которые нечасто встретишь на международном уровне", - сказал Букин.
"Когда только приехали, спросили: "Какой это вообще по счету чемпионат России?" 12-й. Честно, круто. Спасибо большое болельщикам, зрители на трибунах невероятные. А 12-й, 13-й раз, по сути, уже неважно. Главное - получаешь удовольствие", - добавил он.
Степанова отметила, что чемпионат России всегда является нервным турниром.
"Чемпионат России - это всегда нервный старт, рубеж и отправная точка, не важно, выступаем мы на международных стартах или нет. На тебя ложится ответственность и нагрузка, хочется прибавлять во всех нюансах. В конце ощущаешь облегчение. Турнир всегда хорош с точки зрения организации. Очень здорово, что мы все растем", - заключила она.