Букин сравнил уровень организации ЧР и международных стартов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, заявил журналистам, что организация на чемпионате России в Санкт-Петербурге лучше, чем на многих международных турнирах.

"Организация лучше, чем бывает на международных стартах. Мы давно не были там, может, все изменилось, но наши этапы Гран-при проходят на таких аренах, которые нечасто встретишь на международном уровне", - сказал Букин.

"Когда только приехали, спросили: "Какой это вообще по счету чемпионат России?" 12-й. Честно, круто. Спасибо большое болельщикам, зрители на трибунах невероятные. А 12-й, 13-й раз, по сути, уже неважно. Главное - получаешь удовольствие", - добавил он.

"Чемпионат России - это всегда нервный старт, рубеж и отправная точка, не важно, выступаем мы на международных стартах или нет. На тебя ложится ответственность и нагрузка, хочется прибавлять во всех нюансах. В конце ощущаешь облегчение. Турнир всегда хорош с точки зрения организации. Очень здорово, что мы все растем", - заключила она.