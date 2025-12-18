https://ria.ru/20251218/biatlon-2062991913.html
Эберг стала победительницей спринта на этапе Кубка мира
Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Анси (Франция). РИА Новости Спорт, 18.12.2025
