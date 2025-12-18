Рейтинг@Mail.ru
Эберг стала победительницей спринта на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
17:21 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/biatlon-2062991913.html
Эберг стала победительницей спринта на этапе Кубка мира
Эберг стала победительницей спринта на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Эберг стала победительницей спринта на этапе Кубка мира
Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Анси (Франция). РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T17:21:00+03:00
2025-12-18T17:21:00+03:00
биатлон
анси
франция
ханна эберг
доротея вирер
международный союз биатлонистов (ibu)
союз биатлонистов россии (сбр)
спортивный арбитражный суд (cas)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764376103_0:147:3040:1856_1920x0_80_0_0_0c2aad7096b59e2029743aca27b6288d.jpg
/20251214/biatlonisty-2061969440.html
анси
франция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764376103_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_285e1d90fbd1d6b797f6a4f2bb52d106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
анси, франция, ханна эберг, доротея вирер, международный союз биатлонистов (ibu), союз биатлонистов россии (сбр), спортивный арбитражный суд (cas), кубок мира по биатлону
Биатлон, Анси, Франция, Ханна Эберг, Доротея Вирер, Международный союз биатлонистов (IBU), Союз биатлонистов России (СБР), Спортивный арбитражный суд (CAS), Кубок мира по биатлону
Эберг стала победительницей спринта на этапе Кубка мира

Шведка Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкХанна Эберг.
Ханна Эберг. - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Ханна Эберг.. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Анси (Франция).
Победительница преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 24,9 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй стала представительница Франции Лу Жанмонно (отставание - 3,3 секунды, без промахов), третьей - итальянка Доротея Вирер (+11,4, без промахов).
Этап в Анси завершится 21 декабря.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. 10 декабря Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований.
Стурла Холм Легрейд - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира
14 декабря, 15:29
 
БиатлонАнсиФранцияХанна ЭбергДоротея ВирерМеждународный союз биатлонистов (IBU)Союз биатлонистов России (СБР)Спортивный арбитражный суд (CAS)Кубок мира по биатлону
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    19.12 15:30
    Сибирь
    Адмирал
  • Хоккей
    19.12 17:00
    Трактор
    Металлург Мг
  • Хоккей
    19.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    Лада
  • Футбол
    19.12 22:30
    Боруссия Д
    Боруссия М
  • Футбол
    19.12 22:00
    Болонья
    Интер М
  • Футбол
    19.12 23:00
    Валенсия
    Мальорка
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала