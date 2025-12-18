Аршавин поздравил Сафонова с "первым покером"

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России по футболу Андрей Аршавин поздравил соотечественника голкипера французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке.