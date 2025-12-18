Рейтинг@Mail.ru
Аршавин поздравил Сафонова с "первым покером" - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:18 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/arshavin-2062841696.html
Аршавин поздравил Сафонова с "первым покером"
Аршавин поздравил Сафонова с "первым покером" - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Аршавин поздравил Сафонова с "первым покером"
Бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России по футболу Андрей Аршавин поздравил соотечественника голкипера французского "Пари Сен-Жермен" Матвея РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T10:18:00+03:00
2025-12-18T10:18:00+03:00
футбол
спорт
андрей аршавин
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
фламенго
арсенал (лондон)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914756118_0:16:3071:1743_1920x0_80_0_0_95d777be798b28f2084977abfb805e5d.jpg
/20251204/kisljak-2059709425.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914756118_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_15fea6ea9ac8e8c4546bb873c06138b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей аршавин, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), фламенго, арсенал (лондон)
Футбол, Спорт, Андрей Аршавин, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Фламенго, Арсенал (Лондон)
Аршавин поздравил Сафонова с "первым покером"

Аршавин поздравил Сафонова с "первым покером" и пожелал дальше покорять Европу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Легенды сборной России - экс-игроки РПЛ из Африки
Футбол. Товарищеский матч. Легенды сборной России - экс-игроки РПЛ из Африки - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России по футболу Андрей Аршавин поздравил соотечественника голкипера французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке.
В среду в Катаре "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1 - по пенальти). Сафонов, вышедший на поле в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Для российского вратаря этот трофей стал шестым в составе парижан.
«
"Матвей, поздравляю тебя с первым покером и с очередным международным трофеем. Продолжай покорять Европу и учи их русскому. Удачи тебе", - приводит слова Аршавина Telegram-канал сборной России.
Аршавин, выступая за лондонский "Арсенал", отметился в 2009 году четырьмя голами в ворота "Ливерпуля".
Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Аршавин: Кисляк и Батраков смогут проявить себя за границей
4 декабря, 10:25
 
ФутболСпортАндрей АршавинМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)ФламенгоАрсенал (Лондон)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    18.12 17:00
    Автомобилист
    Динамо Минск
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Северсталь
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Нефтехимик
    Авангард
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Локомотив
    ЦСКА
  • Хоккей
    18.12 19:30
    Динамо Москва
    Барыс
  • Футбол
    18.12 22:00
    Наполи
    Милан
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала