Хореограф считает, что Валиева вернется в следующем сезоне

«

"Мне кажется, Камила еще будет кататься, - сказал Михайлов. - Следующий олимпийский цикл - точно, если будет позволять здоровье. Все шансы у девочек на это абсолютно точно есть. Знаю, что Камила уже активно накатывается. В (следующий) сезон она точно выйдет, а дальше будем смотреть. Но я верю в это (в возвращение) - как и Татьяна Навка, и Светлана Соколовская".