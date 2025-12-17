Рейтинг@Mail.ru
Хореограф считает, что Валиева вернется в следующем сезоне - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
14:48 17.12.2025
Хореограф считает, что Валиева вернется в следующем сезоне
Хореограф считает, что Валиева вернется в следующем сезоне
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости, Влад Жуков. Хореограф Никита Михайлов рассказал в интервью РИА Новости, что ожидает возвращения фигуристки Камилы Валиевой к турнирам в следующем сезоне.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Валиева приняла решение вернуться в спорт под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. Ее команда приступила к подготовке соревновательных программ в декабре.
"Мне кажется, Камила еще будет кататься, - сказал Михайлов. - Следующий олимпийский цикл - точно, если будет позволять здоровье. Все шансы у девочек на это абсолютно точно есть. Знаю, что Камила уже активно накатывается. В (следующий) сезон она точно выйдет, а дальше будем смотреть. Но я верю в это (в возвращение) - как и Татьяна Навка, и Светлана Соколовская".
Полностью интервью с Никитой Михайловым читайте в среду на сайте rsport.ria.ru.
Хореограф сравнил фигуристку Костылеву с Малининым
Фигурное катаниеКамила ВалиеваСветлана СоколовскаяСпорт
 
