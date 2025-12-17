НОК призвал украинцев участвовать в турнирах независимо от допуска России

Рейтинг@Mail.ru
11:34 17.12.2025 (обновлено: 12:10 17.12.2025)
международный олимпийский комитет (мок), спорт, нок, вокруг спорта, зимние олимпийские игры 2026
Международный олимпийский комитет (МОК), Спорт, НОК, Вокруг спорта, Зимние Олимпийские игры 2026
© Соцсети УАФСборные Украины и Англии
Сборные Украины и Англии
© Соцсети УАФ
Сборные Украины и Англии. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсменам страны нужно выступать во всех международных турнирах, независимо от участия в них атлетов из России и Белоруссии.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Васильев резко высказался о требовании НОК Украины по России
25 сентября 2024, 13:27
«
"Я звонил, мы обращались, но решение уже принято. Нам нужно уже сейчас решать, что нам нужно делать. Я считаю, что нам нужно уже сейчас участвовать во всех международных соревнованиях. Мы решили еще до этого вопроса, чтобы мы не пожимали руки и не стояли где-то рядом на пьедестале. О совместном фото мы вообще темы не поднимаем - это запрещено, это все спортсмены понимают, они все знают, как нужно себя вести на международных соревнованиях", - приводит слова Гутцайта Tribuna.
Он отметил, что будет создана комиссия, задачей которой станет наблюдение за тем, на какие соревнования ездят украинские спортсмены и как они себя там ведут.
«
"Наша сборная готовится к зимней Олимпиаде, которая будет проходить в Италии. Я еще раз хочу повторить, что там не будет флагов россиян и белорусов, но нужно понимать, что мир меняется и МОК тоже следит и видит, какие изменения происходят по отношению к нам", - заключил Гутцайт.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Свищев прокомментировал призыв НОК Украины не допустить россиян к ОИ-2026
13 декабря, 14:01
 
