НОК призвал украинцев участвовать в турнирах независимо от допуска России

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсменам страны нужно выступать во всех международных турнирах, независимо от участия в них атлетов из России и Белоруссии.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.
"Я звонил, мы обращались, но решение уже принято. Нам нужно уже сейчас решать, что нам нужно делать. Я считаю, что нам нужно уже сейчас участвовать во всех международных соревнованиях. Мы решили еще до этого вопроса, чтобы мы не пожимали руки и не стояли где-то рядом на пьедестале. О совместном фото мы вообще темы не поднимаем - это запрещено, это все спортсмены понимают, они все знают, как нужно себя вести на международных соревнованиях", - приводит слова Гутцайта Tribuna.
Он отметил, что будет создана комиссия, задачей которой станет наблюдение за тем, на какие соревнования ездят украинские спортсмены и как они себя там ведут.
"Наша сборная готовится к зимней Олимпиаде, которая будет проходить в Италии. Я еще раз хочу повторить, что там не будет флагов россиян и белорусов, но нужно понимать, что мир меняется и МОК тоже следит и видит, какие изменения происходят по отношению к нам", - заключил Гутцайт.