Монсон назвал спорт, где россияне добились успеха в 2025 году

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что 2025 год стал сложным для российского спорта из-за ограничений на участие в международных соревнованиях, однако именно в боевых искусствах россияне сумели добиться заметных успехов.
"Российский спорт серьезно пострадал из-за невозможности участвовать в крупных международных соревнованиях по большинству видов спорта - за исключением боевых искусств. Это фактически единственная сфера, где российские спортсмены не были дисквалифицированы и где Россия традиционно доминирует. За последнее время у страны появилось несколько новых чемпионов UFC, поэтому прошедший год стал знаковым именно для боевых искусств", - сказал Монсон.
"Ценю и уважаю UFC за то, что организация не поддалась политическому давлению, в отличие от многих других спортивных структур, которые заблокировали российских спортсменов. Именно поэтому сегодня мы видим, что россияне доминируют в тех видах спорта, где им разрешено участвовать, - прежде всего в боевых дисциплинах", - добавил собеседник агентства.
Россиянин Петр Ян 7 декабря на турнире UFC 323 победил грузина Мераба Двалишвили и вернул пояс UFC в легчайшем весе. Ислам Махачев 16 ноября в главном событии турнира UFC 322 победил чемпиона полусреднего дивизиона австралийца Джека Делла Маддалену и стал первым россиянином, бравшим титул в двух весовых категориях UFC.
После начала СВО российские атлеты были отстранены от участия в международных турнирах во многих видах спорта. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр-2026. На данный момент из россиян отобрались на соревнования фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.