Монсон назвал спорт, где россияне добились успеха в 2025 году - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
15:25 17.12.2025 (обновлено: 15:34 17.12.2025)
Монсон назвал спорт, где россияне добились успеха в 2025 году
Монсон назвал спорт, где россияне добились успеха в 2025 году - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Монсон назвал спорт, где россияне добились успеха в 2025 году
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что 2025 год стал сложным для российского спорта из-за ограничений на участие в международных... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T15:25:00+03:00
2025-12-17T15:34:00+03:00
единоборства
спорт
джефф монсон
петр ян
ufc
ислам махачев
смешанные боевые искусства (мма)
/20251214/nemkov-2061889224.html
Монсон назвал спорт, где россияне добились успеха в 2025 году

Монсон: 2025 год был тяжелым для российского спорта, но знаменательным в UFC

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДжефф Монсон после боя с Дональдом Нджатахом Нья на международном турнире по смешанным единоборствам Mix-Fight-Combat на площадке баскетбольного центра "Химки"
Джефф Монсон после боя с Дональдом Нджатахом Нья на международном турнире по смешанным единоборствам Mix-Fight-Combat на площадке баскетбольного центра Химки - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что 2025 год стал сложным для российского спорта из-за ограничений на участие в международных соревнованиях, однако именно в боевых искусствах россияне сумели добиться заметных успехов.
«
"Российский спорт серьезно пострадал из-за невозможности участвовать в крупных международных соревнованиях по большинству видов спорта - за исключением боевых искусств. Это фактически единственная сфера, где российские спортсмены не были дисквалифицированы и где Россия традиционно доминирует. За последнее время у страны появилось несколько новых чемпионов UFC, поэтому прошедший год стал знаковым именно для боевых искусств", - сказал Монсон.
Алексей Олейник на турнире BKFC в Дубае - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Ветеран ММА нелепо утонул. Он бился с Емельяненко и нокаутировал Олейника
16 декабря, 03:55
«
"Ценю и уважаю UFC за то, что организация не поддалась политическому давлению, в отличие от многих других спортивных структур, которые заблокировали российских спортсменов. Именно поэтому сегодня мы видим, что россияне доминируют в тех видах спорта, где им разрешено участвовать, - прежде всего в боевых дисциплинах", - добавил собеседник агентства.
Россиянин Петр Ян 7 декабря на турнире UFC 323 победил грузина Мераба Двалишвили и вернул пояс UFC в легчайшем весе. Ислам Махачев 16 ноября в главном событии турнира UFC 322 победил чемпиона полусреднего дивизиона австралийца Джека Делла Маддалену и стал первым россиянином, бравшим титул в двух весовых категориях UFC.
После начала СВО российские атлеты были отстранены от участия в международных турнирах во многих видах спорта. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр-2026. На данный момент из россиян отобрались на соревнования фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
Вадим Немков с поясом PFL - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Ученик Федора уничтожил гиганта в бою за пояс! Но в UFC Немкова не будет
14 декабря, 00:55
 
ЕдиноборстваСпортДжефф МонсонПетр ЯнUFCИслам МахачевСмешанные боевые искусства (ММА)
 
