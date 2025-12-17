https://ria.ru/20251217/uchet-2062616054.html
Госдума приняла закон об учете норм профессиональных лиг в труде атлетов
Госдума приняла закон об учете норм профессиональных лиг в труде атлетов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым устанавливается учёт норм профессиональных спортивных лиг
2025-12-17T13:27:00+03:00
общество, россия, амир хамитов, госдума рф, евразийский экономический союз, спорт, вокруг спорта
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым устанавливается учёт норм профессиональных спортивных лиг при регулировании трудовых отношений со спортсменами и тренерами.
В беседе с РИА Новости зампред думского комитета по физической культуре и спорту, соавтор проекта Амир Хамитов
("Новые люди") рассказал, что предлагаемые изменения в Трудовой кодекс направлены на приведение трудового законодательства в соответствие с современной структурой профессионального спорта.
«
"За последние годы профессиональные спортивные лиги фактически стали самостоятельными субъектами, организующими соревнования с участием как российских, так и иностранных клубов, в том числе на международном уровне. Законодательство должно учитывать эту реальность", - отметил он.
Закон, по словам политика, чётко разграничивает полномочия государства и профессиональных спортивных лиг, предоставляя последним необходимую автономию в вопросах регулирования труда спортсменов и тренеров.
«
"Речь идёт, прежде всего, об особенностях заключения и расторжения трудовых договоров, порядке переходов спортсменов, отстранении от соревнований и направлении в сборные команды. Это позволит выстроить более прозрачные и понятные правила для всех участников спортивного процесса", - уточнил Хамитов.
Депутат подчеркнул, что изменения синхронизированы с поправками в закон "О физической культуре и спорте" и не противоречат международным обязательствам России
, включая нормы Евразийского экономического союза
.
"Такой комплексный подход создаёт устойчивую правовую основу для развития профессионального спорта, повышает его конкурентоспособность и защищает права спортсменов и тренеров. В конечном итоге законопроект направлен на то, чтобы российские профессиональные лиги могли эффективно работать в международной среде, сохраняя при этом правовую определённость и баланс интересов всех сторон", - подытожил он.