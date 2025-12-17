Госдума приняла закон об учете норм профессиональных лиг в труде атлетов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым устанавливается учёт норм профессиональных спортивных лиг при регулировании трудовых отношений со спортсменами и тренерами.

"За последние годы профессиональные спортивные лиги фактически стали самостоятельными субъектами, организующими соревнования с участием как российских, так и иностранных клубов, в том числе на международном уровне. Законодательство должно учитывать эту реальность", - отметил он.

"Речь идёт, прежде всего, об особенностях заключения и расторжения трудовых договоров, порядке переходов спортсменов, отстранении от соревнований и направлении в сборные команды. Это позволит выстроить более прозрачные и понятные правила для всех участников спортивного процесса", - уточнил Хамитов.

"Такой комплексный подход создаёт устойчивую правовую основу для развития профессионального спорта, повышает его конкурентоспособность и защищает права спортсменов и тренеров. В конечном итоге законопроект направлен на то, чтобы российские профессиональные лиги могли эффективно работать в международной среде, сохраняя при этом правовую определённость и баланс интересов всех сторон", - подытожил он.