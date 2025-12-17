https://ria.ru/20251217/tszyu-2062674781.html
Тим Цзю одержал победу над Веласкесом на турнире в Сиднее
Бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) австралиец Тим Цзю одержал победу над американцем Энтони Веласкесом. РИА Новости Спорт, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) австралиец Тим Цзю одержал победу над американцем Энтони Веласкесом.
Десятираундовый бой возглавил турнир в Сиднее и завершился победой Цзю единогласным судейским решением.
Цзю 31 год. Профессиональный рекорд сына экс-абсолютного чемпиона мира Константина Цзю составляет 26 побед и три поражения. Веласкесу 29 лет, он потерпел первое поражение в карьере. Ранее американец одержал 18 побед, один поединок с его участием завершился вничью.