Тим Цзю одержал победу над Веласкесом на турнире в Сиднее - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
15:33 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/tszyu-2062674781.html
Тим Цзю одержал победу над Веласкесом на турнире в Сиднее
Тим Цзю одержал победу над Веласкесом на турнире в Сиднее
Тим Цзю одержал победу над Веласкесом на турнире в Сиднее
Бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) австралиец Тим Цзю одержал победу над американцем Энтони Веласкесом.
2025-12-17T15:33:00+03:00
2025-12-17T15:33:00+03:00
единоборства
спорт
бокс
тимофей (тим) цзю
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062671739_74:0:726:367_1920x0_80_0_0_37d567fa0a80551d01eebfc02c316642.jpg
спорт, бокс, тимофей (тим) цзю
Единоборства, Спорт, Бокс, Тимофей (Тим) Цзю
Тим Цзю одержал победу над Веласкесом на турнире в Сиднее

Боксер Тим Цзю одержал победу над американцем Веласкесом на турнире в Сиднее

© Соцсети организаторовПостер боя Тима Цзю против Веласкеса
Постер боя Тима Цзю против Веласкеса - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Соцсети организаторов
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) австралиец Тим Цзю одержал победу над американцем Энтони Веласкесом.
Десятираундовый бой возглавил турнир в Сиднее и завершился победой Цзю единогласным судейским решением.
Цзю 31 год. Профессиональный рекорд сына экс-абсолютного чемпиона мира Константина Цзю составляет 26 побед и три поражения. Веласкесу 29 лет, он потерпел первое поражение в карьере. Ранее американец одержал 18 побед, один поединок с его участием завершился вничью.
Никита Цзю - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Попавший в ДТП Никита Цзю не пострадал
14 октября, 15:36
 
ЕдиноборстваСпортБоксТимофей (Тим) Цзю
 
