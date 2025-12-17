В ЦСКА опровергли факт переговоров по трансферу Боселли

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский ЦСКА не ведет переговоров с "Нижним Новгородом" по трансферу нападающего Хуана Боселли, заявил РИА Новости директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.

Боселли выступает за "Нижний Новгород" с сентября 2023 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забив в них 10 мячей. На его счету 7 из 12 мячей команды в чемпионате России, что составляет 58%. Это самый высокий показатель в лиге в процентном соотношении.