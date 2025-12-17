https://ria.ru/20251217/tsska-2062746283.html
В ЦСКА опровергли факт переговоров по трансферу Боселли
В ЦСКА опровергли факт переговоров по трансферу Боселли
Московский ЦСКА не ведет переговоров с "Нижним Новгородом" по трансферу нападающего Хуана Боселли, заявил РИА Новости директор по коммуникациям армейцев Кирилл... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
В ЦСКА опровергли факт переговоров по трансферу Боселли
