В ЦСКА опровергли факт переговоров по трансферу Боселли
Футбол
Футбол
 
18:40 17.12.2025
В ЦСКА опровергли факт переговоров по трансферу Боселли
В ЦСКА опровергли факт переговоров по трансферу Боселли
россия
В ЦСКА опровергли факт переговоров по трансферу Боселли

© Фото : Пресс-служба "НН" (Александр Вдовин)Футболист "Нижнего Новгорода" Хуан Мануэль Боселли
Футболист Нижнего Новгорода Хуан Мануэль Боселли - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Пресс-служба "НН" (Александр Вдовин)
Футболист "Нижнего Новгорода" Хуан Мануэль Боселли. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский ЦСКА не ведет переговоров с "Нижним Новгородом" по трансферу нападающего Хуана Боселли, заявил РИА Новости директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.
Ранее журналист Иван Карпов сообщал об интересе к Боселли со стороны ЦСКА и "Краснодара". Контракт уругвайца с "Нижним Новгородом" рассчитан до лета 2026 года. За полгода до его истечения игрок имеет право вести переговоры с другими клубами.
"Мы не ведем переговоры с "Нижним Новгородом" по Боселли", - сказал Брейдо.
Боселли выступает за "Нижний Новгород" с сентября 2023 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забив в них 10 мячей. На его счету 7 из 12 мячей команды в чемпионате России, что составляет 58%. Это самый высокий показатель в лиге в процентном соотношении.
