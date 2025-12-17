https://ria.ru/20251217/tmz-2062537880.html
Первый номер драфта WNBA 2020 года стала жертвой ограбления, пишут СМИ
Двое неизвестных ограбили дом американской разыгрывающей клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Нью-Йорк Либерти" Сабрины Ионеску, сообщает РИА Новости Спорт, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Двое неизвестных ограбили дом американской разыгрывающей клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Нью-Йорк Либерти" Сабрины Ионеску, сообщает TMZ.
По информации издания, дом спортсменки в Лос-Анджелесе был взломан вечером понедельника. Местная полиция прибыла по вызову в дом в связи с расследованием кражи со взломом. Двое подозреваемых использовали неизвестный инструмент, чтобы разбить стекло задней двери дома. Воры проникли в помещение, обыскали его, похитили личные вещи Ионеску, после чего уехали на автомобиле в неизвестном направлении. Сама спортсменка и ее муж на тот момент не находились в доме. По информации NBC, преступники скрылись с несколькими сумками общей стоимостью более 60 тысяч долларов.
Ионеску 28 лет. Она была выбрана на драфте WNBA 2020 года в первом раунде под первым номером. В ее активе золото Олимпиады 2024 года, победа на чемпионате мира 2022 года в составе сборной США, также спортсменка является чемпионкой WNBA 2024 года. В том же году Ионеску приняла участие в Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где бросила вызов Стефену Карри из клуба "Голден Стэйт Уорриорз" в конкурсе трехочковых бросков.