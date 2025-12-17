Рейтинг@Mail.ru
Первый номер драфта WNBA 2020 года стала жертвой ограбления, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
07:50 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/tmz-2062537880.html
Первый номер драфта WNBA 2020 года стала жертвой ограбления, пишут СМИ
Первый номер драфта WNBA 2020 года стала жертвой ограбления, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Первый номер драфта WNBA 2020 года стала жертвой ограбления, пишут СМИ
Двое неизвестных ограбили дом американской разыгрывающей клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Нью-Йорк Либерти" Сабрины Ионеску, сообщает РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T07:50:00+03:00
2025-12-17T07:50:00+03:00
баскетбол
спорт
стефен карри
голден стэйт уорриорз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020409509_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_067fa2da3e2d0ee07a5c68150f108f0b.jpg
/20251119/ograblenie-2055937823.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020409509_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b8c250fa170469f801823e4f87f7a586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, стефен карри, голден стэйт уорриорз
Баскетбол, Спорт, Стефен Карри, Голден Стэйт Уорриорз
Первый номер драфта WNBA 2020 года стала жертвой ограбления, пишут СМИ

TMZ: дом американской баскетболистки "Нью-Йорк Либерти" Сабрины Ионеску ограбили

© AP Photo / David ZalubowskiПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / David Zalubowski
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Двое неизвестных ограбили дом американской разыгрывающей клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Нью-Йорк Либерти" Сабрины Ионеску, сообщает TMZ.
По информации издания, дом спортсменки в Лос-Анджелесе был взломан вечером понедельника. Местная полиция прибыла по вызову в дом в связи с расследованием кражи со взломом. Двое подозреваемых использовали неизвестный инструмент, чтобы разбить стекло задней двери дома. Воры проникли в помещение, обыскали его, похитили личные вещи Ионеску, после чего уехали на автомобиле в неизвестном направлении. Сама спортсменка и ее муж на тот момент не находились в доме. По информации NBC, преступники скрылись с несколькими сумками общей стоимостью более 60 тысяч долларов.
Ионеску 28 лет. Она была выбрана на драфте WNBA 2020 года в первом раунде под первым номером. В ее активе золото Олимпиады 2024 года, победа на чемпионате мира 2022 года в составе сборной США, также спортсменка является чемпионкой WNBA 2024 года. В том же году Ионеску приняла участие в Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где бросила вызов Стефену Карри из клуба "Голден Стэйт Уорриорз" в конкурсе трехочковых бросков.
Игрок NFL Крис Бойд - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Квотербека клуба NFL ограбили на 200 тысяч долларов
19 ноября, 10:32
 
БаскетболСпортСтефен КарриГолден Стэйт Уорриорз
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    ЦСКА
    64
    86
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Металлург Мг
    1
    6
  • Волейбол
    Завершен
    Белогорье
    Динамо Москва
    0
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    98
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Виртус
    68
    86
  • Баскетбол
    Завершен
    Баскония
    Монако
    85
    73
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала