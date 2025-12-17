Первый номер драфта WNBA 2020 года стала жертвой ограбления, пишут СМИ

По информации издания, дом спортсменки в Лос-Анджелесе был взломан вечером понедельника. Местная полиция прибыла по вызову в дом в связи с расследованием кражи со взломом. Двое подозреваемых использовали неизвестный инструмент, чтобы разбить стекло задней двери дома. Воры проникли в помещение, обыскали его, похитили личные вещи Ионеску, после чего уехали на автомобиле в неизвестном направлении. Сама спортсменка и ее муж на тот момент не находились в доме. По информации NBC, преступники скрылись с несколькими сумками общей стоимостью более 60 тысяч долларов.