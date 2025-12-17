Рейтинг@Mail.ru
Медведев проиграл Монфису в матче Мировой теннисной лиги в Индии
Теннис
 
22:39 17.12.2025
Медведев проиграл Монфису в матче Мировой теннисной лиги в Индии
Медведев проиграл Монфису в матче Мировой теннисной лиги в Индии
Первая ракетка России Даниил Медведев уступил французу Гаэлю Монфису в матче Международной теннисной лиги, проходящей в индийском Бангалоре. РИА Новости Спорт, 17.12.2025
спорт, россия, бангалор, индия, даниил медведев, гаэль монфис, магда линетт
Теннис, Спорт, Россия, Бангалор, Индия, Даниил Медведев, Гаэль Монфис, Магда Линетт
Медведев проиграл Монфису в матче Мировой теннисной лиги в Индии

Даниил Медведев проиграл Гаэлю Монфису на выставочном турнире в Индии

© Фото : Пресс-служба Australian OpenДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Пресс-служба Australian Open
Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев уступил французу Гаэлю Монфису в матче Международной теннисной лиги, проходящей в индийском Бангалоре.
Встреча группового этапа выставочного турнира завершилась победой Монфиса (68-я ракетка мира) над Медведевым (13-я ракетка) со счетом 6:3.
Ранее в среду Медведев вместе с индийцем Роханом Боппаной обыграл Монфиса и Сумита Нагала со счетом 6:2.
На турнире Медведев представляет команду Falcons (Соколы), в которую также входят польская теннисистка Магда Линетт, Бопанна и еще одна представительница Индии Сахаджа Ямалапалли. Команда Монфиса, Eagles (Орлы), включает испанку Паулу Бадосу и индийцев Нагала и Шривалли Бхамидипати.
Также на турнире выступают команды Hawks (Ястребы), в составе которых канадец Денис Шаповалов, украинка Элина Свитолина и индийцы Юки Бамбри и Маайя Раджешваран‑Ревати, а также команда Kites (Коршуны), включающая австралийца Ника Кирьоса, украинку Марту Костюк и индийцев Анкиту Раину и Дакшинесвара Суреша.
Групповой этап турнира завершится 19 декабря, финал состоится 20 декабря.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Рублева удостоили премии Артура Эша за благотворительность
8 декабря, 18:57
 
Теннис
 
