Саночника Репилова оставили в СИЗО до февраля

КРАСНОЯРСК, 17 дек - РИА Новости. Суд в Красноярске оставил под стражей до 20 февраля трехкратного чемпиона мира саночника Романа Репилова, обвиняемого в мошенничестве и отправленного в СИЗО-1 Красноярска, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

« "Центральным районным судом... Красноярска 17 декабря 2025 года рассмотрено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении российского саночника, трехкратного чемпиона мира Репилова Романа Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ . Суд постановил продлить срок содержания под стражей Репилову Р.А. на два месяца и одни сутки, то есть по 20 февраля 2026 года с содержанием в ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

В ноябре суд отправил в СИЗО двух известных спортсменов-саночников, обвиняемых в мошенничестве, связанном с закупкой спортивного инвентаря - трехкратного чемпиона мира Романа Репилова и серебряного призера чемпионата Европы Александра Перетягина. Первый в сообщении объединенной пресс-службы судов Красноярского края был обозначен предпринимателем, второй - специалистом по подготовке спортивного инвентаря ФБГУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России".

В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что, помимо Репилова и Перетягина, фигурантами дела являются бывшие директор спортивной школы олимпийского резерва по санным видам спорта Петр Долгих и тренер Александр Осипенко.