Саночника Репилова оставили в СИЗО до февраля
13:04 17.12.2025 (обновлено: 13:50 17.12.2025)
Саночника Репилова оставили в СИЗО до февраля
Суд в Красноярске оставил под стражей до 20 февраля трехкратного чемпиона мира саночника Романа Репилова, обвиняемого в мошенничестве и отправленного в СИЗО-1... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025
КРАСНОЯРСК, 17 дек - РИА Новости. Суд в Красноярске оставил под стражей до 20 февраля трехкратного чемпиона мира саночника Романа Репилова, обвиняемого в мошенничестве и отправленного в СИЗО-1 Красноярска, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.
"Центральным районным судом... Красноярска 17 декабря 2025 года рассмотрено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении российского саночника, трехкратного чемпиона мира Репилова Романа Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Суд постановил продлить срок содержания под стражей Репилову Р.А. на два месяца и одни сутки, то есть по 20 февраля 2026 года с содержанием в ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
Роман Репилов - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Роман Репилов заявил, что для него важно представлять Россию
20 февраля 2023, 16:38
В ноябре суд отправил в СИЗО двух известных спортсменов-саночников, обвиняемых в мошенничестве, связанном с закупкой спортивного инвентаря - трехкратного чемпиона мира Романа Репилова и серебряного призера чемпионата Европы Александра Перетягина. Первый в сообщении объединенной пресс-службы судов Красноярского края был обозначен предпринимателем, второй - специалистом по подготовке спортивного инвентаря ФБГУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России".
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что, помимо Репилова и Перетягина, фигурантами дела являются бывшие директор спортивной школы олимпийского резерва по санным видам спорта Петр Долгих и тренер Александр Осипенко.
Репилов - российский саночник, трехкратный чемпион мира (2020 и 2021 годов), трехкратный медалист чемпионата мира 2017 года, шестикратный призер чемпионата Европы, двухкратный обладатель Кубка мира (2016/17 и 2019/20 годов), трехкратный победитель спринтерского зачета Кубка мира (2016/17, 2018/19, 2019/20 годов). Перетягин - серебряный призер чемпионата Европы 2015 года.
Роман Репилов - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Олег Демченко считает, что отправленный в СИЗО Репилов подставил федерацию
22 ноября, 23:24
 
