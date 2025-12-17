FIS предоставила Плешковой нейтральный статус

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российская горнолыжница Юлия Плешкова получила нейтральный статус для выступления на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщается на сайте организации.
Ранее FIS одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, а также фристайлистки Анастасии Таталиной, двоеборца Артема Галунина и сервисмена Евгения Уфтикова на получение индивидуального нейтрального статуса.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.
Плешковой 28 лет. Она является чемпионкой России в скоростном спуске и суперкомбинации, а также побеждала на этапах Кубка России и участвовала в пекинской Олимпиаде 2022 года, где заняла десятое место в комбинации.
IBSF выдала первые нейтральные статусы российским спортсменам
12 декабря, 20:43