FIS предоставила Плешковой нейтральный статус
18:21 17.12.2025 (обновлено: 18:35 17.12.2025)
FIS предоставила Плешковой нейтральный статус
FIS предоставила Плешковой нейтральный статус
Российская горнолыжница Юлия Плешкова получила нейтральный статус для выступления на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда РИА Новости Спорт, 17.12.2025
FIS предоставила Плешковой нейтральный статус

Российская горнолыжница Плешкова получила нейтральный статус FIS

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЮлия Плешкова
Юлия Плешкова - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Юлия Плешкова. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российская горнолыжница Юлия Плешкова получила нейтральный статус для выступления на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщается на сайте организации.
Ранее FIS одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, а также фристайлистки Анастасии Таталиной, двоеборца Артема Галунина и сервисмена Евгения Уфтикова на получение индивидуального нейтрального статуса.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.
Плешковой 28 лет. Она является чемпионкой России в скоростном спуске и суперкомбинации, а также побеждала на этапах Кубка России и участвовала в пекинской Олимпиаде 2022 года, где заняла десятое место в комбинации.
Скелетонист - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
IBSF выдала первые нейтральные статусы российским спортсменам
12 декабря, 20:43
 
Спорт Юлия Плешкова Спортивный арбитражный суд (CAS) Горнолыжный спорт Анастасия Таталина Дарья Непряева
 
