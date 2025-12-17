FIA опубликовала рендеры болидов "Формулы-1" нового поколения

Отмечается, что болиды нового поколения станут на 30 кг легче - минимальный вес составит 724 кг вместе с массой шин, а также будут на 200 мм короче и на 100 мм уже, при этом ширина днища уменьшится на 150 мм по сравнению с предыдущим поколением. Изменения приведут к снижению прижимной силы до 30% и лобового сопротивления примерно на 55%: машины будут медленнее в поворотах, но быстрее на выходе из них. На сайте федерации объясняется, что время прохождения кругов на первых этапах чемпионата слегка увеличится, но ожидается, что команды быстро компенсируют это за счет развития машин.