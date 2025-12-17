https://ria.ru/20251217/sport-2062744588.html
FIA опубликовала рендеры болидов "Формулы-1" нового поколения
FIA опубликовала рендеры болидов "Формулы-1" нового поколения
FIA представила изображения болидов "Формулы-1" нового поколения
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала на официальном сайте рендеры болидов "Формулы-1" нового поколения, которые будут использоваться с сезона 2026 года.
Отмечается, что болиды нового поколения станут на 30 кг легче - минимальный вес составит 724 кг вместе с массой шин, а также будут на 200 мм короче и на 100 мм уже, при этом ширина днища уменьшится на 150 мм по сравнению с предыдущим поколением. Изменения приведут к снижению прижимной силы до 30% и лобового сопротивления примерно на 55%: машины будут медленнее в поворотах, но быстрее на выходе из них. На сайте федерации объясняется, что время прохождения кругов на первых этапах чемпионата слегка увеличится, но ожидается, что команды быстро компенсируют это за счет развития машин.
Также в "Формуле-1" будет отменена система снижения лобового сопротивления (DRS). Вместо нее внедрят активную аэродинамику с подвижными передним и задним крыльями, позволяющими пилотам переключаться между режимами с низким сопротивлением на прямых и высокой прижимной силой в поворотах. Одним из основных инструментов пилотов станет "режим обгона": при нахождении в пределах одной секунды от соперника гонщик сможет активировать подачу дополнительной энергии для попытки атаки.
Сезон чемпионата "Формулы-1" 2026 года начнется с Гран-при Австралии
, который пройдет в Мельбурне
с 6 по 8 марта.