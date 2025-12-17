Рейтинг@Mail.ru
СМИ: трем саночникам из России запретили участвовать в этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
17:14 17.12.2025
СМИ: трем саночникам из России запретили участвовать в этапе Кубка мира
СМИ: трем саночникам из России запретили участвовать в этапе Кубка мира
спорт
санный спорт
александр горбацевич
павел репилов
международная федерация санного спорта (fil)
матвей пересторонин
международный олимпийский комитет (мок)
спорт, санный спорт , александр горбацевич, павел репилов, международная федерация санного спорта (fil), матвей пересторонин, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Санный спорт , Александр Горбацевич, Павел Репилов, Международная федерация санного спорта (FIL), Матвей Пересторонин, Международный олимпийский комитет (МОК)
СМИ: трем саночникам из России запретили участвовать в этапе Кубка мира

Трем россиянам запретили участвовать в этапе Кубка мира по санному спорту

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлександр Горбацевич
Александр Горбацевич - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российским саночникам Александру Горбацевичу, Софии Мазур и Ксении Шамовой запретили участвовать в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США) из-за сомнений в соответствии критериям допуска, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
По информации источника, Международная федерация санного спорта (FIL) отозвала право на участие трех российских спортсменов после того, как были представлены новые доказательства, обсуждавшиеся, среди прочих, с Международным олимпийским комитетом (МОК). Их характер не раскрывается.
Ожидается, что россияне Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик продолжат выступления. Спортсмены ранее уже участвовали в официальных тренировках во вторник и, скорее всего, выступят в среду. Кроме того, они, вероятно, примут участие в гонке Кубка наций в четверг, которая служит квалификацией для спортсменов, не получивших автоматическое место в основном составе Кубка мира.
Этап Кубка мира в Лейк‑Плэсиде является квалификационным стартом на Олимпиаду 2026 года. Он пройдет с 19 по 20 декабря. В ноябре FIL допустила шестерых российских саночников до участия в отборе на Игры.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
МОК исключил соревнования спортивных пар из программы юношеских ОИ
Спорт Санный спорт Александр Горбацевич Павел Репилов Международная федерация санного спорта (FIL) Матвей Пересторонин Международный олимпийский комитет (МОК)
 
