https://ria.ru/20251217/smi-2062719147.html
СМИ: трем саночникам из России запретили участвовать в этапе Кубка мира
СМИ: трем саночникам из России запретили участвовать в этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
СМИ: трем саночникам из России запретили участвовать в этапе Кубка мира
Российским саночникам Александру Горбацевичу, Софии Мазур и Ксении Шамовой запретили участвовать в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США) из-за сомнений в... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T17:14:00+03:00
2025-12-17T17:14:00+03:00
2025-12-17T17:14:00+03:00
спорт
санный спорт
александр горбацевич
павел репилов
международная федерация санного спорта (fil)
матвей пересторонин
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89587/21/895872184_0:0:2684:1511_1920x0_80_0_0_76b2970affce45072ef894ab5f35de21.jpg
/20251216/pary-2062407321.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89587/21/895872184_295:0:2684:1792_1920x0_80_0_0_0314cac59909658d8645b39f87ca807f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, санный спорт , александр горбацевич, павел репилов, международная федерация санного спорта (fil), матвей пересторонин, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Санный спорт , Александр Горбацевич, Павел Репилов, Международная федерация санного спорта (FIL), Матвей Пересторонин, Международный олимпийский комитет (МОК)
СМИ: трем саночникам из России запретили участвовать в этапе Кубка мира
Трем россиянам запретили участвовать в этапе Кубка мира по санному спорту
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российским саночникам Александру Горбацевичу, Софии Мазур и Ксении Шамовой запретили участвовать в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США) из-за сомнений в соответствии критериям допуска, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
По информации источника, Международная федерация санного спорта (FIL) отозвала право на участие трех российских спортсменов после того, как были представлены новые доказательства, обсуждавшиеся, среди прочих, с Международным олимпийским комитетом (МОК). Их характер не раскрывается.
Ожидается, что россияне Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик продолжат выступления. Спортсмены ранее уже участвовали в официальных тренировках во вторник и, скорее всего, выступят в среду. Кроме того, они, вероятно, примут участие в гонке Кубка наций в четверг, которая служит квалификацией для спортсменов, не получивших автоматическое место в основном составе Кубка мира.
Этап Кубка мира в Лейк‑Плэсиде является квалификационным стартом на Олимпиаду 2026 года. Он пройдет с 19 по 20 декабря. В ноябре FIL допустила шестерых российских саночников до участия в отборе на Игры.