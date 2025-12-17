СМИ: трем саночникам из России запретили участвовать в этапе Кубка мира

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российским саночникам Александру Горбацевичу, Софии Мазур и Ксении Шамовой запретили участвовать в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США) из-за сомнений в соответствии критериям допуска, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

По информации источника, Международная федерация санного спорта (FIL) отозвала право на участие трех российских спортсменов после того, как были представлены новые доказательства, обсуждавшиеся, среди прочих, с Международным олимпийским комитетом (МОК). Их характер не раскрывается.

Ожидается, что россияне Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик продолжат выступления. Спортсмены ранее уже участвовали в официальных тренировках во вторник и, скорее всего, выступят в среду. Кроме того, они, вероятно, примут участие в гонке Кубка наций в четверг, которая служит квалификацией для спортсменов, не получивших автоматическое место в основном составе Кубка мира.