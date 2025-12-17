Роналду не стал голосовать на премии ФИФА

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Футболист саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду не принимал участия в голосовании за лучшего футболиста сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА), следует из релиза на сайте организации.

Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards прошла во вторник в Дохе. Лучшим игроком прошедшего сезона был признан французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле, а лучшим тренером - возглавляющий парижскую команду Луис Энрике. Лучшим голкипером стал бывший вратарь "ПСЖ" итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который в летнее трансферное окно стал игроком английского "Манчестер Сити".

Среди футболистов свои голоса за лучших игроков сезона отдают капитаны национальных команд. Роналду, который является капитаном сборной Португалии, не принял участие в голосовании. Вместо него выбор сделал португальский полузащитник английского "Манчестер Сити" Бернарду Силва.

В голосовании за лучшего игрока сезона Силва поставил на первое место полузащитника "ПСЖ" и сборной Португалии Витинью, на втором месте расположился его соотечественник и защитник парижского клуба Нуну Мендеш, на третью строчку Силва поместил победившего в голосовании Дембеле.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси принял участие в голосовании и поставил на первое место Дембеле, на второе - французского форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе, а на третье - испанского нападающего "Барселоны" Ламина Ямаля.