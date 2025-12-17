Рейтинг@Mail.ru
Роналду не стал голосовать на премии ФИФА
Футбол
 
02:20 17.12.2025
Роналду не стал голосовать на премии ФИФА
Роналду не стал голосовать на премии ФИФА - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Роналду не стал голосовать на премии ФИФА
Футболист саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду не принимал участия в голосовании за лучшего футболиста сезона по версии Международной... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
футбол
спорт
усман дембеле
криштиану роналду
бернарду силва
международная федерация футбола (фифа)
португалия
спорт, усман дембеле, криштиану роналду, бернарду силва, международная федерация футбола (фифа), португалия
Футбол, Спорт, Усман Дембеле, Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Международная федерация футбола (ФИФА), Португалия
Роналду не стал голосовать на премии ФИФА

Роналду не голосовал на премии ФИФА, его заменил Бернарду Силва

© Соцсети сборной ПортугалииКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Соцсети сборной Португалии
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Футболист саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду не принимал участия в голосовании за лучшего футболиста сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА), следует из релиза на сайте организации.
Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards прошла во вторник в Дохе. Лучшим игроком прошедшего сезона был признан французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле, а лучшим тренером - возглавляющий парижскую команду Луис Энрике. Лучшим голкипером стал бывший вратарь "ПСЖ" итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который в летнее трансферное окно стал игроком английского "Манчестер Сити".
Среди футболистов свои голоса за лучших игроков сезона отдают капитаны национальных команд. Роналду, который является капитаном сборной Португалии, не принял участие в голосовании. Вместо него выбор сделал португальский полузащитник английского "Манчестер Сити" Бернарду Силва.
В голосовании за лучшего игрока сезона Силва поставил на первое место полузащитника "ПСЖ" и сборной Португалии Витинью, на втором месте расположился его соотечественник и защитник парижского клуба Нуну Мендеш, на третью строчку Силва поместил победившего в голосовании Дембеле.
Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси принял участие в голосовании и поставил на первое место Дембеле, на второе - французского форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе, а на третье - испанского нападающего "Барселоны" Ламина Ямаля.
В сезоне-2024/25 Дембеле в составе "ПСЖ" принял участие в 53 матчах в различных турнирах, в которых отметился 35 голами. Он стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции и дошел до финала клубного чемпионата мира. Ранее француз стал обладателем "Золотого мяча".
Кубок мира по футболу на церемонии жеребьевки ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Узбекистан сыграет против Роналду! Итоги жеребьевки ЧМ-2026
5 декабря, 23:36
 
Футбол
 
