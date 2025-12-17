"Вернемся на "Дакар" еще сильнее". Интервью с боссом "КАМАЗ-мастер"

Когда ждать возвращения "КАМАЗ-мастер" на ралли "Дакар", с какими проблемами пришлось столкнуться в текущих реалиях и не пора ли "старикам" из "синей армады" завершать карьеру? Об этом – в интервью с руководителем российской команды пятикратным чемпионом "Дакара" Эдуардом Николаевым.

"Хотим пообщаться с FIA после "Дакара"

- Многие виды спорта уже возвращаются на международную арену. Как обстоят с этим дела у "КАМАЗ-мастер"? Есть ли какие-то подвижки в этом вопросе, болельщики же ждут возвращения на "Дакар".

- Сейчас непростое время. Мы, конечно же, очень хотим поехать на "Дакар". Делаем все для того, чтобы не отставать от соперников. Активно принимаем участие и в разработке новых автомобилей, и в модернизации, и в продвижении нашей техники. Чтобы ни люди, ни автомобили не отставали. Как только ситуация изменится, мы будем во всеоружии.

- Вы напрямую не общались с руководством FIA?

- Напрямую не общались, но надеюсь, что в скором будущем поговорить удастся. Во многих видах спорта уже допускают россиян к соревнованиям. Хотелось бы встретиться с руководством международной федерации, узнать их видение текущей ситуации и будущего. Надеюсь, когда закончится "Дакар-2026", у нас будет возможность пообщаться.

- Какие главные проблемы на данный момент в вопросе возвращения? ПАО "КАМАЗ" все же находится под беспрецедентными санкциями.

- Так и есть, главная проблема на данный момент – санкции, под которыми находится наш завод. "КАМАЗ-мастер" является заводской командой, поэтому пока мы не можем принимать участие в "Дакаре".

© Фото : пресс-служба "КАМАЗ-мастер" Руководитель и пилот "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев © Фото : пресс-служба "КАМАЗ-мастер" Руководитель и пилот "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев

- Нет ли у команды проблем в финансовом плане? Ведь удержать спонсоров сейчас не так уж просто?

- Финансовые проблемы есть, но они есть у всех. Ситуация в стране непростая. Конечно, мы активно работаем в этом направлении, стараемся находить возможности, чтобы продолжать работать. Поэтому нам важно показывать максимально высокие результаты. Благодарны, что и Республика Татарстан, и ПАО "КАМАЗ", и все наши партнеры нас поддерживают. Постоянно находимся в поиске новых партнеров, команда открыта для предложений.

"Во многом мы впереди западных конкурентов"

- Получается ли как-то следить за наработками конкурентов из других стран? Прогресс не стоит на месте. Не получится ли так, что "КАМАЗ-мастер" допускают, приезжаете на "Дакар", а соперники уже далеко впереди?

- Следить получается только по экранам телевизоров и в социальных сетях. Технический прогресс не стоит на месте. Заметно прибавляют европейцы, в том числе в нашей дисциплине. Но мы знаем, что не отстаем. А где-то идем впереди. И это здорово. Когда "КАМАЗ-мастер" вернется на "Дакар", мы будем в равных условиях.

- В команде появилось много талантливой молодежи. Учитывая отсутствие международных стартов, нет ли проблемы мотивации? Во многих олимпийских видах спорта это частая ситуация.

- На самом деле и сейчас соперников у нас достаточно. Это команда из Белоруссии "МАЗ-СПОРТавто". Команда "Урал" активно набирает обороты. Ребята - молодцы, стараются. Плюс мы сами. И наша молодежь соревнуется с нами - с теми, кто не так давно ехал на "Дакаре" и завоевывал там титулы. Так что мы – и соперники, и учителя, и мотиваторы. Скучать не приходится. И я считаю, что им очень повезло. Как когда-то везло нам, когда нас учили такие легендарные гонщики, как Владимир Чагин, Фирдаус Кабиров, Ильгизар Мардеев.

- Вы недавно вернулись со сборов в Китае, пропустив этап чемпионата России. Действительно ли оно того стоило?

- Да. Команда в начале сезона сделала хороший задел относительно соперников по чемпионату. А для нас сейчас главная задача – это подготовка наших ребят. После четырех этапов чемпионата России мы понимали, что, даже если не поедем на пятый этап, мы в любом случае сохраним лидерство. Мы очень хотели в конце сезона выехать на тренировочные сборы в пески. Тем более что калмыцкие трассы нам хорошо известны, часто соревнуемся на подобных покрытиях по ходу сезона. А вот тренироваться в настоящих песках в нашей стране нет возможности, подобных трасс в России нет. А это необходимо, потому что на международных стартах приходится часто сталкиваться с песчаными дюнами и каждый пилот, даже начинающий, должен уметь ездить по самым сложным песчаным трассам. Получили отличный опыт.

- Вы не лукавите, когда говорите о том, что дело исключительно в необходимости тренировок в песках? Или же готовитесь к возвращению "Шелкового пути" в Китай? Это возможно в ближайшем будущем, как думаете?

- Сегодня сложно что-то предугадывать, потому что действительно непростая ситуация в мире. Пока еще до конца не сформирован спортивный календарь на следующий год. Но в любом случае тренировка в песках всегда необходима. Конечно же, мы надеемся, что в 2026 году "Шелковый путь" состоится и там мы столкнемся с песчаными дорогами. Если же не будет "Шелкового пути", возможно, будет китайская гонка, где такие трассы.

© Фото : пресс-служба "КАМАЗ-мастер" "КАМАЗ-мастер" на сборах в Китае © Фото : пресс-служба "КАМАЗ-мастер" "КАМАЗ-мастер" на сборах в Китае

"Завершать карьеру не планирую"

- Сезон получился насыщенным и успешным. Если подводить итоги, то оценка – 5 с плюсом?

- Да, действительно сезон получился насыщенным и успешным. Я очень рад за нашу команду, что у нас все получилось. Мы выполнили все, что запланировали. Реализовали все задачи, которые перед нами ставило и руководство страны, и руководство республики, и руководство завода.

- Вы продолжаете участвовать в соревнованиях наравне с другими пилотами, хотя уже не первый год занимаете должность руководителя команды. Не было мысли, что пора заканчивать карьеру?

- Честно говоря, таких мыслей нет и не было. Есть еще многое, что хотелось бы мне попробовать в нашей дисциплине как пилоту. У меня есть свои личные цели. И у команды есть задачи, которые я как гонщик могу помочь решить. Плюс ко всему участие в соревнованиях мне помогает выполнять работу руководителя. Когда сидишь за рулем и непосредственно сам участвуешь в гонке, проще работать с другими экипажами, давать оценку той или иной ситуации, делать правильный анализ и доносить нужную информацию до ребят. Поэтому пока планирую продолжать карьеру и приносить пользу "КАМАЗ-мастер" не только как руководитель, но и как спортсмен.

- Все основные пилоты остаются в обойме на следующий год? Или кто-то планирует завершать?