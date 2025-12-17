"После родов так не прыгают": хореограф — о возвращении Трусовой и Валиевой

Почему Трусова вернется на соревнования? Дотянет ли Валиева до олимпийского сезона? Где ожидается доминирование Тутберидзе? Куда движется Плющенко? Один из самых крутых хореографов России Никита Михайлов со знанием дела рассказал РИА Новости Спорт о ближайшем будущем нашего фигурного катания.

Навка в нее верит

— Зрители шоу Евгения Плющенко "Спящая красавица" были в восторге от Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной. Как оцените их уровень?

— Для меня не было большим удивлением, что они так хорошо готовы – потому что я уже работал с ними, когда ставил номера. Нам осталось только дождаться Диму Алиева. Хочется пожелать ему здоровья.

— Про возвращение Косторной с Георгием Куницей мы уже знаем. Но ведь и по Саше Трусовой так сходу и не скажешь, что она отказалась от планов вернуться.

— Абсолютно с вами согласен.

© Фото : Julia Komarova / ФФККР Александра Трусова (Игнатова) © Фото : Julia Komarova / ФФККР Александра Трусова (Игнатова)

— Верите, что возможно возвращение Александры?

— Конечно! Скажу так – мне кажется, ее тройной лутц – тройной тулуп и тройной лутц – тройной риттбергер отвечают на все такие вопросы сами за себя. Те, кто закончили со спортом, такие вещи не прыгают, особенно после родов. Саша успела так быстро восстановиться, что мы дополнительно усилили ее программу по сравнению с тем, что ставили изначально. Шоу в Минске прошло классно. "Минск-Арена" прекрасна, зрители великолепные все ребята довольны. Компания Яны (Рудковской) с Евгением (Плющенко) с каждым годом только усиливается. Эмоции у меня вызвало и то, что я сам принял в нем участие как катальщик. Заменил Диму Алиева, а Макар Игнатов готовится к чемпионату России. Полноценно я не катался уже давно, поэтому пришлось вспомнить молодость. Три шоу – непростой объем. И ноги, и руки сказали мне, что я офигел (смеется). С прыжочками где-то подлажал, но старался вытягивать актерскими фишками.

— МОК, кстати, недавно разрешил проводить соревнования на территории Белоруссии.

— У нас тут все встрепенулись. Юниоры оживились, взрослые тоже на низком старте. Ощущение, что уже не должно быть препятствий, чтобы нас вернули.

— Насколько мы готовы к возвращению?

— Юниоры, по-моему, вообще не заметят соперников. Такой сильной команды давно не было. В том же парном катании у Этери Георгиевны настолько мощные спортсмены, что следующий олимпийский цикл, мне кажется, они захватят этот вид. На международной арене у них не будет конкурентов, даже если выйдут без элементов. У девчонок могут посоперничать японки, но в целом мы будем побеждать. У парней, боюсь, оценки нам могут поджимать, не дадут сходу раскрыться. В танцах тоже все очень интересно.

© Фото : Социальные сети Камилы Валиевой Камила Валиева © Фото : Социальные сети Камилы Валиевой Камила Валиева

— Сейчас тренд на камбэки. Что думаете насчет перспектив Камилы Валиевой?

— Думаю, Камила еще будет кататься. Следующий олимпийский цикл – точно, если будет позволять здоровье. Все шансы у девочек на это абсолютно точно есть. Знаю, что Камила уже активно накатывается. В (следующий) сезон она точно выйдет, а дальше будем смотреть. Но я верю в это (в возвращение) – как и Татьяна Навка, и Светлана Соколовская.

— В артистическом плане Камиле еще есть, что сказать в фигурном катании?

— Наверняка. Очень мало соприкасался с ней, как с творческой единицей – несколько лет назад и только на шоу. Но со стороны она, безусловно, очень хороша. Она может очень многое. Гарантированно покажет что-то интересное. Но здесь большая работа предстоит и хореографам-постановщикам, от них многое зависит.

"У Костылевой мощь как у Малинина"

— В Минске публику впечатлила и Лена Костылева.

— Леночка была после травмы. Она боец, делала свой максимум. Где-то четверные прыжки не получились, да, но ведь это ультра-си! Да и общая форма после всех проблем со здоровьем и восстановлений была не оптимальная. Как спортсменку мы Лену знаем и любим. Она очень одаренная. Я бы ее сравнил в некотором роде с Ильей Малининым, кстати. Она делает невероятные вещи, в ней есть некая внутренняя мощь.

— В каком плане видите сходство?

— В ней, как и в Илье, необъятный запас таланта. Еще не полностью раскрыт прыжковый потенциал – в том плане, что они оба великолепно прыгают, но при этом могут еще больше. По уровню впечатления и потенциала для меня они в чем-то схожи.

Она произвела на меня очень классное впечатление. Мы познакомились несколько лет назад, делали программы. Лена всегда была максимально исполнительной, не отказывалась от элементов. Если что-то не получалось, сама предлагала потренировать. Очень коммуникабельна и адаптивна ко многим вещам. Ей нравится усложняться, она хочет делать больше и лучше, чем есть сейчас, что у спортсменов встречается нечасто. Это качество присуще лидерам и фанатам нашего спорта. А как дальше у нее все сложится – будем наблюдать. Где-то бывали проблемы с мамой. На репетициях она вклинивалась, делала замечания Лене, у них бывали словесные перепалки на этот счет. Это, безусловно, добавляло стресса. А когда Лена была одна, никаких проблем не было. Я лично желаю ей удачи во всем.

— Мама была на прогонах и тренировках шоу?

— Да. Обычно родители присутствуют, но они просто наблюдают за процессом. На моей памяти никогда не было такого, чтобы кого-то удаляли с арены – потому что они никак не вклинивались в процесс. Просто смотрели, радовались и благодарили потом. А не подгоняли детей. У "Мамы Иры" такое было, что создавало иногда остановки в процессе.

— Вы понаблюдали за этой ситуацией изнутри. Как бы вы ее охарактеризовали?

— В мире фигурного катания такого еще не было. И настолько громких, скандальных переходов – да еще и в таком количестве – тоже не помню. Лена в Москве была почти во всех школах, и через несколько лет переходила. И раз так, наверное, все-таки уже дело не в тренерах.

Безусловно, очень тяжело, когда родитель настолько вовлечен в процесс. У всех наших ведущих фигуристов был некий симбиоз с тренером. Доверие. Когда появляется третий, отвлекающий фактор, добавляется нервозность. Это уже не стопроцентный контакт.

— Есть ли тут выход?