Хореограф сравнил фигуристку Костылеву с Малининым

"Как спортсменку мы Лену знаем и любим, - сказал Михайлов в интервью РИА Новости. - Она очень одаренная. Я бы ее сравнил в некотором роде с Ильей Малининым, кстати. Она делает невероятные вещи, в ней есть некая внутренняя мощь. В ней, как и в Илье, необъятный запас таланта. Еще не полностью раскрыт прыжковый потенциал - в том плане, что они оба великолепно прыгают, но при этом могут еще больше. По уровню впечатления и потенциала для меня они в чем-то схожи".