Хореограф сравнил фигуристку Костылеву с Малининым
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:47 17.12.2025
Хореограф сравнил фигуристку Костылеву с Малининым
Хореограф Никита Михайлов сравнил чемпионку России по фигурному катанию среди юниоров Елену Костылеву с чемпионом мира и обладателем действующих мировых рекордов американцем Ильей Малининым.
фигурное катание
евгений плющенко
елена костылева (фигурное катание)
спорт
евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание), спорт
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание), Спорт
Хореограф сравнил фигуристку Костылеву с Малининым

Хореограф Михайлов сравнил фигуристку Костылеву с Малининым

© Фото : KOMAROVA_JULIAЕлена Костылева
Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : KOMAROVA_JULIA
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости, Влад Жуков. Хореограф Никита Михайлов сравнил чемпионку России по фигурному катанию среди юниоров Елену Костылеву с чемпионом мира и обладателем действующих мировых рекордов американцем Ильей Малининым.
Костылева тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Тренер заявил, что не сможет продолжить сотрудничество с 14-летней фигуристкой, если ее мама Ирина Костылева не перестанет вмешиваться в тренировочный процесс.
"Как спортсменку мы Лену знаем и любим, - сказал Михайлов в интервью РИА Новости. - Она очень одаренная. Я бы ее сравнил в некотором роде с Ильей Малининым, кстати. Она делает невероятные вещи, в ней есть некая внутренняя мощь. В ней, как и в Илье, необъятный запас таланта. Еще не полностью раскрыт прыжковый потенциал - в том плане, что они оба великолепно прыгают, но при этом могут еще больше. По уровню впечатления и потенциала для меня они в чем-то схожи".
Специалист отметил, что Ирина Костылева мешает добиться полноценного контакта дочери с Плющенко.
"В мире фигурного катания такого еще не было, - отметил Михайлов. - И настолько громких, скандальных переходов, да еще и в таком количестве, тоже не помню. Лена в Москве была почти во всех школах и всегда через несколько лет переходила. И раз так, наверное, все-таки уже дело не в тренерах. Безусловно, очень тяжело, когда родитель настолько вовлечен в процесс. У всех наших ведущих фигуристов был некий симбиоз с тренером. Доверие. Когда появляется третий, отвлекающий фактор, добавляется нервозность, начинаешь отвлекаться. Это уже не стопроцентный контакт".
Полностью интервью с Никитой Михайловым читайте в среду на сайте rsport.ria.ru.
Елена Костылева и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Плющенко на грани: выгонит ли тренер свою самую талантливую фигуристку
16 декабря, 18:45
 
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоЕлена Костылева (фигурное катание)Спорт
 
