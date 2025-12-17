https://ria.ru/20251217/kostyleva-2062649651.html
Хореограф сравнил фигуристку Костылеву с Малининым
Хореограф сравнил фигуристку Костылеву с Малининым - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Хореограф сравнил фигуристку Костылеву с Малининым
Хореограф Никита Михайлов сравнил чемпионку России по фигурному катанию среди юниоров Елену Костылеву с чемпионом мира и обладателем действующих мировых... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T14:47:00+03:00
2025-12-17T14:47:00+03:00
2025-12-17T14:47:00+03:00
фигурное катание
евгений плющенко
елена костылева (фигурное катание)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002500228_0:28:650:395_1920x0_80_0_0_8f746429c6870ef34ebb3b2a728e356c.jpg
/20251216/kostyleva-2062467362.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002500228_44:0:620:432_1920x0_80_0_0_0cb1d53ef2ef53bc2b0cfe6a82ff9635.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание), спорт
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание), Спорт
Хореограф сравнил фигуристку Костылеву с Малининым
Хореограф Михайлов сравнил фигуристку Костылеву с Малининым
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости, Влад Жуков. Хореограф Никита Михайлов сравнил чемпионку России по фигурному катанию среди юниоров Елену Костылеву с чемпионом мира и обладателем действующих мировых рекордов американцем Ильей Малининым.
Костылева тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Тренер заявил, что не сможет продолжить сотрудничество с 14-летней фигуристкой, если ее мама Ирина Костылева не перестанет вмешиваться в тренировочный процесс.
«
"Как спортсменку мы Лену знаем и любим, - сказал Михайлов в интервью РИА Новости. - Она очень одаренная. Я бы ее сравнил в некотором роде с Ильей Малининым, кстати. Она делает невероятные вещи, в ней есть некая внутренняя мощь. В ней, как и в Илье, необъятный запас таланта. Еще не полностью раскрыт прыжковый потенциал - в том плане, что они оба великолепно прыгают, но при этом могут еще больше. По уровню впечатления и потенциала для меня они в чем-то схожи".
Специалист отметил, что Ирина Костылева мешает добиться полноценного контакта дочери с Плющенко.
«
"В мире фигурного катания такого еще не было, - отметил Михайлов. - И настолько громких, скандальных переходов, да еще и в таком количестве, тоже не помню. Лена в Москве была почти во всех школах и всегда через несколько лет переходила. И раз так, наверное, все-таки уже дело не в тренерах. Безусловно, очень тяжело, когда родитель настолько вовлечен в процесс. У всех наших ведущих фигуристов был некий симбиоз с тренером. Доверие. Когда появляется третий, отвлекающий фактор, добавляется нервозность, начинаешь отвлекаться. Это уже не стопроцентный контакт".
Полностью интервью с Никитой Михайловым читайте в среду на сайте rsport.ria.ru.