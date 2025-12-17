https://ria.ru/20251217/komanda-2062723532.html
Стало известно, кто возглавит команду U23 Stars на Матче звезд КХЛ
Стало известно, кто возглавит команду U23 Stars на Матче звезд КХЛ - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Стало известно, кто возглавит команду U23 Stars на Матче звезд КХЛ
Игорь Гришин из нижнекамского "Нефтехимика" и Алексей Исаков из нижегородского "Торпедо" будут главными тренерами команды U23 Stars на Матче звезд... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T17:28:00+03:00
2025-12-17T17:28:00+03:00
2025-12-17T17:36:00+03:00
хоккей
спорт
алексей исаков
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
металлург (магнитогорск)
трактор
салават юлаев
2025
Новости
ru-RU
спорт, алексей исаков, автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл), металлург (магнитогорск), трактор, салават юлаев, матч звезд кхл
Хоккей, Спорт, Алексей Исаков, Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Металлург (Магнитогорск), Трактор, Салават Юлаев, Матч звезд КХЛ
Стало известно, кто возглавит команду U23 Stars на Матче звезд КХЛ
Гришин и Исаков возглавят команду U23 Stars на Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге