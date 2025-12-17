Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, кто возглавит команду U23 Stars на Матче звезд КХЛ - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Хоккей
Хоккей
 
17:28 17.12.2025 (обновлено: 17:36 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/komanda-2062723532.html
Стало известно, кто возглавит команду U23 Stars на Матче звезд КХЛ
Стало известно, кто возглавит команду U23 Stars на Матче звезд КХЛ
Стало известно, кто возглавит команду U23 Stars на Матче звезд КХЛ
Игорь Гришин из нижнекамского "Нефтехимика" и Алексей Исаков из нижегородского "Торпедо" будут главными тренерами команды U23 Stars на Матче звезд...
2025-12-17T17:28:00+03:00
2025-12-17T17:36:00+03:00
хоккей
спорт
алексей исаков
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
металлург (магнитогорск)
трактор
салават юлаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:94:1014:664_1920x0_80_0_0_8017dd8f12fd66754e9764c3e5e4a0fc.jpg
спорт, алексей исаков, автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл), металлург (магнитогорск), трактор, салават юлаев, матч звезд кхл
Хоккей, Спорт, Алексей Исаков, Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Металлург (Магнитогорск), Трактор, Салават Юлаев, Матч звезд КХЛ
Стало известно, кто возглавит команду U23 Stars на Матче звезд КХЛ

Гришин и Исаков возглавят команду U23 Stars на Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге

Шайба в воротах
Шайба в воротах
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шайба в воротах. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Игорь Гришин из нижнекамского "Нефтехимика" и Алексей Исаков из нижегородского "Торпедо" будут главными тренерами команды U23 Stars на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года.
Матч звезд пройдет в Екатеринбурге 7-8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года, KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков "Автомобилиста", "Металлурга", челябинского "Трактора" и уфимского "Салавата Юлаева".
Участники Матча звезд ранее были определены посредством голосования болельщиков, СМИ и выбора представителей КХЛ.
Оба специалиста впервые примут участие в Матче звезд.
Александр Якушев - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Якушев заявил, что ему больно смотреть на Олимпиаду без россиян
ХоккейСпортАлексей ИсаковАвтомобилистКХЛ 2025-2026Металлург (Магнитогорск)ТракторСалават ЮлаевМатч звезд КХЛ
 
