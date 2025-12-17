Кузнецов забросил первую шайбу после подписания контракта с "Металлургом"

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролины Харрикейнз" Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в составе магнитогорского "Металлурга".
Кузнецов отличился на 45-й минуте матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Сочи".
Для первой заброшенной шайбы в составе "Металлурга" Кузнецову потребовалось провести в составе клуба 14 матчей, в которых он также записал на свой счет 7 голевых передач.
33-летний форвард, в апреле расторгнувший соглашение с петербургским СКА, а 1 октября подписал контракт с магнитогорской командой до конца текущего сезона.
До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский "Трактор" с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в НХЛ, став игроком "Вашингтона". В марте 2024 года "Кэпиталз" обменяли россиянина в "Каролину Харрикейнз". Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 (33+40) очка в плей-офф.
Разин объяснил, почему Кузнецов снова не попал в заявку на игру
22 ноября, 18:31