Кузнецов забросил первую шайбу после подписания контракта с "Металлургом"
Хоккей
 
21:57 17.12.2025
Кузнецов забросил первую шайбу после подписания контракта с "Металлургом"
2025-12-17T21:57:00+03:00
2025-12-17T21:57:00+03:00
хоккей
спорт
евгений кузнецов
металлург (магнитогорск)
каролина харрикейнз
ска (санкт-петербург)
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, евгений кузнецов, металлург (магнитогорск), каролина харрикейнз, ска (санкт-петербург), национальная хоккейная лига (нхл), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Кузнецов, Металлург (Магнитогорск), Каролина Харрикейнз, СКА (Санкт-Петербург), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
© Фото : Пресс-служба ХК "Металлург"Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Пресс-служба ХК "Металлург"
Евгений Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролины Харрикейнз" Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в составе магнитогорского "Металлурга".
Кузнецов отличился на 45-й минуте матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Сочи".
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Невозможно заменить, всем нужно стараться": Кросби поддержал Малкина
10 декабря, 00:28
Для первой заброшенной шайбы в составе "Металлурга" Кузнецову потребовалось провести в составе клуба 14 матчей, в которых он также записал на свой счет 7 голевых передач.
33-летний форвард, в апреле расторгнувший соглашение с петербургским СКА, а 1 октября подписал контракт с магнитогорской командой до конца текущего сезона.
До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский "Трактор" с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в НХЛ, став игроком "Вашингтона". В марте 2024 года "Кэпиталз" обменяли россиянина в "Каролину Харрикейнз". Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 (33+40) очка в плей-офф.
Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Разин объяснил, почему Кузнецов снова не попал в заявку на игру
22 ноября, 18:31
 
Хоккей
 
