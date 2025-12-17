Малкин вернулся к тренировкам на льду после травмы

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вернулся к тренировкам на льду после травмы, сообщает журналист Дэйв Молинари в соцсети Х.

"Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных 9 декабря. В последнем матче за "Питтсбург", в котором в ночь на 5 декабря команда встречалась с " Тампа-Бэй Лайтнинг " (4:3), Малкин забил два гола и отдал передачу, проведя на льду чуть менее 15 минут. В отсутствие россиянина "Пингвинз" не одержали ни одной победы, проиграв шесть встреч лиги подряд.

Малкин провел утреннюю тренировку на льду спортивного комплекса UPMC Lemieux. К нему также присоединились два других травмированных нападающих "Пингвинз" - Блейк Лизотт и Филип Халландер.