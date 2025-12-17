МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вернулся к тренировкам на льду после травмы, сообщает журналист Дэйв Молинари в соцсети Х.
"Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных 9 декабря. В последнем матче за "Питтсбург", в котором в ночь на 5 декабря команда встречалась с "Тампа-Бэй Лайтнинг" (4:3), Малкин забил два гола и отдал передачу, проведя на льду чуть менее 15 минут. В отсутствие россиянина "Пингвинз" не одержали ни одной победы, проиграв шесть встреч лиги подряд.
Малкин провел утреннюю тренировку на льду спортивного комплекса UPMC Lemieux. К нему также присоединились два других травмированных нападающих "Пингвинз" - Блейк Лизотт и Филип Халландер.
Малкину 39 лет. В текущем сезоне он сыграл за "Питтсбург" 26 матчей в регулярном чемпионате и набрал 29 очков (8 голов + 21 передача). Его клуб идет четвертым в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 34 очка.