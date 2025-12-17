https://ria.ru/20251217/khokkey-2062760222.html
Второй лучший снайпер сезона "Филадельфии" Ферстер пропустит пять месяцев
Второй лучший снайпер сезона "Филадельфии" Ферстер пропустит пять месяцев
Второй лучший снайпер сезона "Филадельфии" Ферстер пропустит пять месяцев
Второй лучший снайпер текущего сезона клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" Тайсон Ферстер успешно перенес операцию на руке и пропустит... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
спорт
тревор зеграс
филадельфия флайерз
национальная хоккейная лига (нхл)
хоккей
Спорт, Тревор Зеграс, Филадельфия Флайерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Хоккей
Второй лучший снайпер сезона "Филадельфии" Ферстер пропустит пять месяцев
