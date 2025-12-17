Рейтинг@Mail.ru
Второй лучший снайпер сезона "Филадельфии" Ферстер пропустит пять месяцев
Хоккей
 
20:04 17.12.2025
Второй лучший снайпер сезона "Филадельфии" Ферстер пропустит пять месяцев
спорт, тревор зеграс, филадельфия флайерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Спорт, Тревор Зеграс, Филадельфия Флайерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Хоккей
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Второй лучший снайпер текущего сезона клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" Тайсон Ферстер успешно перенес операцию на руке и пропустит пять месяцев, сообщается на сайте команды.
"После дополнительных консультаций с врачами и диагностических тестов Ферстер в понедельник, 15 декабря, успешно перенес операцию на руке. Ожидается, что он полностью восстановится и пропустит пять месяцев", - говорится в сообщении клуба.
Ферстеру 23 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 21 матч и набрал 13 (10 голов + 3 передачи) очков. Он является вторым лучшим снайпером клуба в сезоне, уступая Тревору Зеграсу (14 голов за 32 матча).
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Передача Мичкова помогла "Филадельфии" обыграть "Монреаль" Демидова
Хоккей Спорт Тревор Зеграс Филадельфия Флайерз Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
