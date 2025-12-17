Рейтинг@Mail.ru
Юров в НХЛ перестал бояться ошибок, считает Тарасенко
10:17 17.12.2025
Юров в НХЛ перестал бояться ошибок, считает Тарасенко
Юров в НХЛ перестал бояться ошибок, считает Тарасенко
Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Данила Юров по ходу дебютного сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) перестал бояться ошибок и стал играть... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Данила Юров, Россия
Хоккей, Спорт, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Данила Юров, Россия
Юров в НХЛ перестал бояться ошибок, считает Тарасенко

Тарасенко: Юров в НХЛ перестал бояться ошибок и начал играть увереннее

Данила Юров
Данила Юров - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Соцсети "Миннесоты Уайлд"
Данила Юров. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Данила Юров по ходу дебютного сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) перестал бояться ошибок и стал играть увереннее, заявил его одноклубник Владимир Тарасенко.
Юров провел 27 матчей в нынешнем регулярном чемпионате и набрал 11 очков (4 гола + 7 передач). В прошедшей встрече против "Вашингтон Кэпиталз" (5:0) 21-летний нападающий отметился шайбой и двумя результативными пасами.
Хоккеист Колорадо Эвеланж Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ
Вчера, 09:16
"Нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к лиге. Все стараются ему помочь, сам он тоже хорошо справляется. Он перестал бояться совершать ошибки и начал играть уверенно. Он хорош не только в атаке, но и в защите, что облегчает нам задачу. Приятно играть вместе с ним", - приводит слова Тарасенко сайт НХЛ.
Сам Тарасенко в прошедшей игре отметился дублем. Нападающий играл в одном звене с соотечественниками Юровым и Яковом Трениным.
"Это уникальная ситуация, когда получается в НХЛ получается сыграть в одном звене с двумя россиянами. До этого мы играли с Кириллом (Капризовым). Мы часто разговариваем на родном языке, это приятно. Не буду врать - классно, когда получается забросить. Даже в предыдущем матче не только у меня, но у всей нашей тройки было много возможностей, так что в какой-то момент просто получится реализовать", - добавил он.
Российский нападающий Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов в матче НХЛ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"С ним никто не сравнится": миллионы русской звезды поразили Америку
1 октября, 07:00
 
