Юров в НХЛ перестал бояться ошибок, считает Тарасенко

"Это уникальная ситуация, когда получается в НХЛ получается сыграть в одном звене с двумя россиянами. До этого мы играли с Кириллом (Капризовым). Мы часто разговариваем на родном языке, это приятно. Не буду врать - классно, когда получается забросить. Даже в предыдущем матче не только у меня, но у всей нашей тройки было много возможностей, так что в какой-то момент просто получится реализовать", - добавил он.