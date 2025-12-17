https://ria.ru/20251217/jurov-2062555604.html
Юров в НХЛ перестал бояться ошибок, считает Тарасенко
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Данила Юров по ходу дебютного сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) перестал бояться ошибок и стал играть увереннее, заявил его одноклубник Владимир Тарасенко.
Юров провел 27 матчей в нынешнем регулярном чемпионате и набрал 11 очков (4 гола + 7 передач). В прошедшей встрече против "Вашингтон Кэпиталз" (5:0) 21-летний нападающий отметился шайбой и двумя результативными пасами.
"Нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к лиге. Все стараются ему помочь, сам он тоже хорошо справляется. Он перестал бояться совершать ошибки и начал играть уверенно. Он хорош не только в атаке, но и в защите, что облегчает нам задачу. Приятно играть вместе с ним", - приводит слова Тарасенко сайт НХЛ
.
Сам Тарасенко в прошедшей игре отметился дублем. Нападающий играл в одном звене с соотечественниками Юровым и Яковом Трениным.
"Это уникальная ситуация, когда получается в НХЛ получается сыграть в одном звене с двумя россиянами. До этого мы играли с Кириллом (Капризовым). Мы часто разговариваем на родном языке, это приятно. Не буду врать - классно, когда получается забросить. Даже в предыдущем матче не только у меня, но у всей нашей тройки было много возможностей, так что в какой-то момент просто получится реализовать", - добавил он.