В Госдуме призвали привлечь к ответственности главу НОК Украины

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что главу Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта нужно привлечь к ответственности за разжигание национальных конфликтов.