В Госдуме призвали привлечь к ответственности главу НОК Украины

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что главу Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта нужно привлечь к ответственности за разжигание национальных конфликтов.
Ранее Гутцайт в свете снятия Международным олимпийским комитетом (МОК) ограничений с российских юниоров напомнил о действующих в отношении украинских спортсменов правилах взаимодействия с россиянами, в числе которых запрет на рукопожатия и совместные фото. Глава НОК Украины также отметил, что "мир меняется и МОК видит, какие изменения происходят".
«
"Какое вообще отношение Украина имеет к международным процессам, происходящим в спорте? Не хочет Гутцайт лично жать руки - пусть не жмет. А за то, что он разжигает национальные розни, его надо обязательно привлечь. И МОК не должен молчать. С какой стати он призывает спортсменов Украины и других государств пренебрежительно относиться к россиянам и белорусам? За это наказывают. Это разжигание ненависти. Странно, что МОК игнорирует такие заявления. Нам тоже нужно более активную позицию занять. Конечно, прогрессивное спортивное сообщество негативно отнесется к его словам. Большинство даже не услышит его. Но есть и фанаты этих фашистских, националистических лозунгов", - сказал Свищев.
Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.