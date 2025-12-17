Рейтинг@Mail.ru
Умер чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехословакии - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
14:49 17.12.2025
Умер чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехословакии
Умер чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехословакии
Чемпион мира 1972 года в составе сборной Чехословакии Йозеф Горешовский скончался в возрасте 79 лет, сообщается на странице Международной федерации хоккея... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
спорт, международная федерация хоккея (iihf)
Хоккей, Спорт, Международная федерация хоккея (IIHF)
Умер чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехословакии

Умер чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехословакии Йозеф Горешовский

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Чемпион мира 1972 года в составе сборной Чехословакии Йозеф Горешовский скончался в возрасте 79 лет, сообщается на странице Международной федерации хоккея (IIHF) в социальной сети X.
Причины смерти не уточняются.
Горешовский выступал за сборную Чехословакии, в ее составе он выиграл золото чемпионата мира 1972 года, прервав девятилетнюю серию побед сборной СССР на мировых первенствах. Также он завоевал серебряную медаль Олимпийских игр 1968 года и бронзу Олимпиады 1972 года. На Играх 1968 года хоккеист был признан лучшим защитником турнира. Кроме того, Горешовский становился серебряным призером чемпионата мира 1971 года и бронзовым призером мировых первенств 1969, 1970 и 1973 годов.
Элден Кэмпбелл - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Умер чемпион НБА в составе "Детройта" Кэмпбелл
3 декабря, 20:00
 
