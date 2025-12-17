https://ria.ru/20251217/goreshovskiy--2062651967.html
Умер чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехословакии
Чемпион мира 1972 года в составе сборной Чехословакии Йозеф Горешовский скончался в возрасте 79 лет, сообщается на странице Международной федерации хоккея
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Чемпион мира 1972 года в составе сборной Чехословакии Йозеф Горешовский скончался в возрасте 79 лет, сообщается на странице Международной федерации хоккея (IIHF) в социальной сети X.
Причины смерти не уточняются.
Горешовский выступал за сборную Чехословакии, в ее составе он выиграл золото чемпионата мира 1972 года, прервав девятилетнюю серию побед сборной СССР на мировых первенствах. Также он завоевал серебряную медаль Олимпийских игр 1968 года и бронзу Олимпиады 1972 года. На Играх 1968 года хоккеист был признан лучшим защитником турнира. Кроме того, Горешовский становился серебряным призером чемпионата мира 1971 года и бронзовым призером мировых первенств 1969, 1970 и 1973 годов.