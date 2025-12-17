Рейтинг@Mail.ru
Агент Гонду опроверг информацию об интересе ЦСКА к футболисту - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:43 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/gondu-2062708726.html
Агент Гонду опроверг информацию об интересе ЦСКА к футболисту
Агент Гонду опроверг информацию об интересе ЦСКА к футболисту - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Агент Гонду опроверг информацию об интересе ЦСКА к футболисту
Агент нападающего петербургского "Зенита" Лусиано Гонду Густаво Гони опроверг информацию об интересе к футболисту со стороны московского ЦСКА. РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T16:43:00+03:00
2025-12-17T16:43:00+03:00
футбол
спорт
париж
зенит
пфк цска
ривер плейт
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974023487_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_23600357d5db8166cd0c8f6ffca83d13.jpg
/20251213/zenit-2061777716.html
париж
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974023487_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c173038135ea677434d3723b1341f421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, париж, зенит, пфк цска, ривер плейт, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Париж, Зенит, ПФК ЦСКА, Ривер Плейт, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
Агент Гонду опроверг информацию об интересе ЦСКА к футболисту

Агент нападающего "Зенита" Гонду опроверг интерес со стороны ЦСКА

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкЛусиано Гонду
Лусиано Гонду - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
Лусиано Гонду. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Агент нападающего петербургского "Зенита" Лусиано Гонду Густаво Гони опроверг информацию об интересе к футболисту со стороны московского ЦСКА.
По информации Sport24, в ЦСКА активно интересуются возможностью трансфера аргентинца в зимнее трансферное окно. Клубы уже вступили в переговоры.
"По этому поводу нет никакого предложения", - сказал Гони.
Гонду 24 года, он является воспитанником "Ривер Плейт". Аргентинец перешел в "Зенит" в августе 2024 года. Соглашение петербуржцев с Гонду рассчитано до июня 2028 года. Футболист также выступал в составе "Архентинос Хуниорс" и принимал участие в Олимпийских играх в Париже.
Жерсон - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
СМИ узнали, сколько "Зенит" запрашивает за трансфер Жерсона
13 декабря, 00:55
 
ФутболСпортПарижЗенитПФК ЦСКАРивер ПлейтТрансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    ЦСКА
    64
    86
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Металлург Мг
    1
    6
  • Волейбол
    Завершен
    Белогорье
    Динамо Москва
    0
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    98
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Виртус
    68
    86
  • Баскетбол
    Завершен
    Баскония
    Монако
    85
    73
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала