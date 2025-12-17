https://ria.ru/20251217/gondu-2062708726.html
Агент Гонду опроверг информацию об интересе ЦСКА к футболисту
Агент Гонду опроверг информацию об интересе ЦСКА к футболисту - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Агент Гонду опроверг информацию об интересе ЦСКА к футболисту
Агент нападающего петербургского "Зенита" Лусиано Гонду Густаво Гони опроверг информацию об интересе к футболисту со стороны московского ЦСКА. РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Агент Гонду опроверг информацию об интересе ЦСКА к футболисту
Агент нападающего "Зенита" Гонду опроверг интерес со стороны ЦСКА