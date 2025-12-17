Рейтинг@Mail.ru
17.12.2025
22:51 17.12.2025
Голикова возглавила российскую делегацию на "Играх будущего"
Голикова возглавила российскую делегацию на "Играх будущего"
Голикова возглавила российскую делегацию на "Играх будущего"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова возглавила российскую делегацию на международном мультиспортивном турнире "Игры будущего", который... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
россия, абу-даби, татьяна голикова
Россия, Абу-Даби, Татьяна Голикова
Голикова возглавила российскую делегацию на "Играх будущего"

Голикова возглавила российскую делегацию на открытии "Игр будущего" в Абу-Даби

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова возглавила российскую делегацию на международном мультиспортивном турнире "Игры будущего", который проходит в Абу-Даби, сообщили в аппарате вице-премьера.
«
"В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби состоялась торжественная церемония открытия Игр будущего. Российскую делегацию на этом международном мультиспортивном турнире возглавила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова", - говорится в сообщении.
Соревнования пройдут с 18 по 23 декабря в 11 дисциплинах, среди которых фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-единоборства, фиджитал-шутеры, фиджитал-танцы, гонки дронов и битва роботов. Россию на "Играх будущего" представляют 77 участников из 13 команд.
Игры Будущего. Warface + Лазертаг - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Игры будущего признали лучшим массовым мероприятием года
3 июня, 22:21
 
