Голикова возглавила российскую делегацию на "Играх будущего"
Голикова возглавила российскую делегацию на "Играх будущего" - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Голикова возглавила российскую делегацию на "Играх будущего"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова возглавила российскую делегацию на международном мультиспортивном турнире "Игры будущего", который... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T22:51:00+03:00
2025-12-17T22:51:00+03:00
2025-12-17T22:51:00+03:00
россия
абу-даби
татьяна голикова
россия
абу-даби
Голикова возглавила российскую делегацию на "Играх будущего"
Голикова возглавила российскую делегацию на открытии "Игр будущего" в Абу-Даби