Игроки "ПСЖ" качали Сафонова на руках после исторической победы

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" начали качать российского вратаря Матвея Сафонова на руках после победы в серии пенальти в финальном матче Межконтинентального кубка.

В среду "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил четыре послематчевых 11-метровых удара подряд.

После победы игроки "ПСЖ" подняли россиянина на руки и начали его подбрасывать вверх.