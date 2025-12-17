Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
23:40 17.12.2025 (обновлено: 23:43 17.12.2025)
Игроки "ПСЖ" качали Сафонова на руках после исторической победы
футбол
пари сен-жермен (псж)
матвей сафонов
/20251217/futbol-2062780302.html
2025
Новости
пари сен-жермен (псж), матвей сафонов
Футбол, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Матвей Сафонов
© Getty Images / Mohamed Farag - FIFAРоссийский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Getty Images / Mohamed Farag - FIFA
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" начали качать российского вратаря Матвея Сафонова на руках после победы в серии пенальти в финальном матче Межконтинентального кубка.
В среду "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил четыре послематчевых 11-метровых удара подряд.
После победы игроки "ПСЖ" подняли россиянина на руки и начали его подбрасывать вверх.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами Сафонов также выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Матвей Сафонов с призом лучшему игроку матча - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Сафонов стал лучшим игроком финала Кубка после исторического триумфа
ФутболПари Сен-Жермен (ПСЖ)Матвей Сафонов
 
