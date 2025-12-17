https://ria.ru/20251217/futbol-2062784518.html
Игроки "ПСЖ" качали Сафонова на руках после исторической победы
Игроки "ПСЖ" качали Сафонова на руках после исторической победы - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Игроки "ПСЖ" качали Сафонова на руках после исторической победы
Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" начали качать российского вратаря Матвея Сафонова на руках после победы в серии пенальти в финальном матче... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T23:40:00+03:00
2025-12-17T23:40:00+03:00
2025-12-17T23:43:00+03:00
футбол
пари сен-жермен (псж)
матвей сафонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062779081_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_693591986126ed7011f9552b9dac615d.jpg
/20251217/futbol-2062780302.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062779081_267:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_c707b618ac7e1771cd013e92098d36e4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пари сен-жермен (псж), матвей сафонов
Футбол, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Матвей Сафонов
Игроки "ПСЖ" качали Сафонова на руках после исторической победы
Игроки "ПСЖ" качали Сафонова на руках после победы в серии пенальти
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" начали качать российского вратаря Матвея Сафонова на руках после победы в серии пенальти в финальном матче Межконтинентального кубка.
В среду "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил четыре послематчевых 11-метровых удара подряд.
После победы игроки "ПСЖ" подняли россиянина на руки и начали его подбрасывать вверх.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами Сафонов также выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.