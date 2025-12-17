Рейтинг@Mail.ru
Сафонов стал лучшим игроком финала Кубка после исторического триумфа - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:14 17.12.2025 (обновлено: 01:37 18.12.2025)
https://ria.ru/20251217/futbol-2062780302.html
Сафонов стал лучшим игроком финала Кубка после исторического триумфа
Сафонов стал лучшим игроком финала Кубка после исторического триумфа - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Сафонов стал лучшим игроком финала Кубка после исторического триумфа
Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов признан лучшим игроком финала Межконтинентального кубка по футболу. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-17T23:14:00+03:00
2025-12-18T01:37:00+03:00
футбол
пари сен-жермен (псж)
фламенго
матвей сафонов
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062796073_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_610f8645af4edd430c524ff47ac0b2d6.jpg
/20251217/pszh-2062776801.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062796073_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_945c1d2b0b5624cdfb188cca7c188f99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
пари сен-жермен (псж), фламенго, матвей сафонов, спорт
Футбол, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Фламенго, Матвей Сафонов, Спорт
Сафонов стал лучшим игроком финала Кубка после исторического триумфа

Сафонов признан лучшим игроком финала Межконтинентального кубка

© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФАМатвей Сафонов с призом лучшему игроку матча
Матвей Сафонов с призом лучшему игроку матча - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФА
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов признан лучшим игроком финала Межконтинентального кубка по футболу.
В среду "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил четыре послематчевых 11-метровых удара.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами Сафонов также выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Сафонов отразил четыре пенальти и выиграл с "ПСЖ" еще один трофей
Вчера, 22:53
 
ФутболПари Сен-Жермен (ПСЖ)ФламенгоМатвей СафоновСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    ЦСКА
    64
    86
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Металлург Мг
    1
    6
  • Волейбол
    Завершен
    Белогорье
    Динамо Москва
    0
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    98
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Виртус
    68
    86
  • Баскетбол
    Завершен
    Баскония
    Монако
    85
    73
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала