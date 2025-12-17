https://ria.ru/20251217/futbol-2062780302.html
Сафонов стал лучшим игроком финала Кубка после исторического триумфа
Сафонов стал лучшим игроком финала Кубка после исторического триумфа - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Сафонов стал лучшим игроком финала Кубка после исторического триумфа
Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов признан лучшим игроком финала Межконтинентального кубка по футболу. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-17T23:14:00+03:00
2025-12-17T23:14:00+03:00
2025-12-18T01:37:00+03:00
футбол
пари сен-жермен (псж)
фламенго
матвей сафонов
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062796073_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_610f8645af4edd430c524ff47ac0b2d6.jpg
/20251217/pszh-2062776801.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062796073_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_945c1d2b0b5624cdfb188cca7c188f99.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пари сен-жермен (псж), фламенго, матвей сафонов, спорт
Футбол, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Фламенго, Матвей Сафонов, Спорт
Сафонов стал лучшим игроком финала Кубка после исторического триумфа
Сафонов признан лучшим игроком финала Межконтинентального кубка
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов признан лучшим игроком финала Межконтинентального кубка по футболу.
В среду "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил четыре послематчевых 11-метровых удара.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами Сафонов также выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.