Экс-футболист ЦСКА Муса завершил карьеру в сборной Нигерии

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса, который на данный момент выступает в составе нигерийского "Кано Пилларс", объявил о завершении карьеры в сборной Нигерии по футболу в возрасте 33 лет.

"Я с гордостью носил этот символ 15 лет. С 17-летнего парня, отвечавшего на каждый вызов, я стал игроком с наибольшим числом матчей за сборную. Чемпион Кубка Африки, лучший бомбардир Нигерии на чемпионатах мира. Я отдал все. Спасибо тебе, Нигерия. Мое сердце всегда будет биться в зеленых тонах", - написал Муса в Instagram*.

Муса провел в составе сборной Нигерии 111 матчей и забил 18 голов. Он является рекордсменом национальной команды по количеству сыгранных матчей. В составе сборной он становился обладателем Кубка африканских наций в 2013 году.

На протяжении игровой карьеры Муса выступал в составе московского ЦСКА , с которым стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.