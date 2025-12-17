https://ria.ru/20251217/futbol-2062754572.html
Экс-футболист ЦСКА Муса завершил карьеру в сборной Нигерии
Экс-футболист ЦСКА Муса завершил карьеру в сборной Нигерии
спорт, ахмед муса, пфк цска
Футбол, Спорт, Ахмед Муса, ПФК ЦСКА
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса, который на данный момент выступает в составе нигерийского "Кано Пилларс", объявил о завершении карьеры в сборной Нигерии по футболу в возрасте 33 лет.
"Я с гордостью носил этот символ 15 лет. С 17-летнего парня, отвечавшего на каждый вызов, я стал игроком с наибольшим числом матчей за сборную. Чемпион Кубка Африки, лучший бомбардир Нигерии на чемпионатах мира. Я отдал все. Спасибо тебе, Нигерия. Мое сердце всегда будет биться в зеленых тонах", - написал Муса
в Instagram*.
Муса провел в составе сборной Нигерии 111 матчей и забил 18 голов. Он является рекордсменом национальной команды по количеству сыгранных матчей. В составе сборной он становился обладателем Кубка африканских наций в 2013 году.
На протяжении игровой карьеры Муса выступал в составе московского ЦСКА
, с которым стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская