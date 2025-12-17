Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболист ЦСКА Муса завершил карьеру в сборной Нигерии - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:25 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/futbol-2062754572.html
Экс-футболист ЦСКА Муса завершил карьеру в сборной Нигерии
Экс-футболист ЦСКА Муса завершил карьеру в сборной Нигерии - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Экс-футболист ЦСКА Муса завершил карьеру в сборной Нигерии
Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса, который на данный момент выступает в составе нигерийского "Кано Пилларс", объявил о завершении карьеры в сборной... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T19:25:00+03:00
2025-12-17T19:25:00+03:00
футбол
спорт
ахмед муса
пфк цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113535/70/1135357036_0:0:2561:1440_1920x0_80_0_0_18cdf1eb37bf7712e031273d267ee245.jpg
/20251202/shkarin-2059371999.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113535/70/1135357036_0:0:2273:1704_1920x0_80_0_0_0ce03b3f314216a11569c852aafbf278.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ахмед муса, пфк цска
Футбол, Спорт, Ахмед Муса, ПФК ЦСКА
Экс-футболист ЦСКА Муса завершил карьеру в сборной Нигерии

Бывший футболист ЦСКА Муса объявил о завершении карьеры в сборной Нигерии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАхмед Муса
Ахмед Муса - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ахмед Муса. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса, который на данный момент выступает в составе нигерийского "Кано Пилларс", объявил о завершении карьеры в сборной Нигерии по футболу в возрасте 33 лет.
"Я с гордостью носил этот символ 15 лет. С 17-летнего парня, отвечавшего на каждый вызов, я стал игроком с наибольшим числом матчей за сборную. Чемпион Кубка Африки, лучший бомбардир Нигерии на чемпионатах мира. Я отдал все. Спасибо тебе, Нигерия. Мое сердце всегда будет биться в зеленых тонах", - написал Муса в Instagram*.
Муса провел в составе сборной Нигерии 111 матчей и забил 18 голов. Он является рекордсменом национальной команды по количеству сыгранных матчей. В составе сборной он становился обладателем Кубка африканских наций в 2013 году.
На протяжении игровой карьеры Муса выступал в составе московского ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Игроки сборной России Антон Шкарин (слева) и Юрий Крашенинников - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Шкарин завершил карьеру
2 декабря, 22:36
 
ФутболСпортАхмед МусаПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    ЦСКА
    64
    86
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Металлург Мг
    1
    6
  • Волейбол
    Завершен
    Белогорье
    Динамо Москва
    0
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    98
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Виртус
    68
    86
  • Баскетбол
    Завершен
    Баскония
    Монако
    85
    73
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала