Асенсио пропустит матч Кубка Испании из-за лихорадочного состояния
Футбол
 
18:56 17.12.2025
Асенсио пропустит матч Кубка Испании из-за лихорадочного состояния
Асенсио пропустит матч Кубка Испании из-за лихорадочного состояния
Испанский защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио не сыграет в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Талаверы" из-за лихорадочного состояния, сообщается на РИА Новости Спорт, 17.12.2025
спорт, эдер милитан, давид алаба, ферлан менди, реал мадрид, кубок испании
© Getty Images / NurPhoto/Pics Action/Jose BretonРауль Асенсио
Рауль Асенсио
© Getty Images / NurPhoto/Pics Action/Jose Breton
Рауль Асенсио. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Испанский защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио не сыграет в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Талаверы" из-за лихорадочного состояния, сообщается на сайте "сливочных".
Встреча команд пройдет в среду в Талавера-де-ла-Рейне и начнется в 23:00 мск.
В настоящее время для "Реала" из-за повреждений также недоступны защитники Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Трент Александр-Арнольд и Дани Карвахаль.
Асенсио 22 года. Он выступает в составе "Реала" с лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл за "сливочных" 20 матчей во всех турнирах и не отметился забитыми мячами.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Гол Мбаппе помог "Реалу" обыграть "Алавес" в матче Ла Лиги
15 декабря, 01:22
 
ФутболСпортЭдер МилитанДавид АлабаФерлан МендиРеал МадридКубок Испании
 
