Асенсио пропустит матч Кубка Испании из-за лихорадочного состояния
Испанский защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио не сыграет в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Талаверы" из-за лихорадочного состояния, сообщается на РИА Новости Спорт, 17.12.2025
